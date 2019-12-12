Министр об инциденте на Achema: были проблемы с информированием жителей, вызываем руководство

Министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка сказал, что на следующей неделе руководство Achemа вызывают на встречу, чтобы выяснить обстоятельства происшествия 11 декабря.

"На следующей неделе мы приглашаем руководителей, поскольку особое беспокойство вызывают компании, работающие с агрессивными химическими элементами, тем более что 30 лет произошел очень серьезный пожар. Вчера специалисты Департамента охраны природы ездили, чтобы взять образцы, оценить ситуацию на месте пожара", – сказала Мажейка.

По его словам, больше всего хромало информирование жителей и порождаемый хаос.

"Что я заметил и понял, так это проблемы с информированием жителей, и об этом мы больше всего и будем говорить. Нужно внести какие-то рекомендации, пересмотреть законы, как в таких случаях должны информировать, чтобы люди хотя бы знали, что происходит рядом с ними, поскольку в противном случае информационное поле заполняется разными сообщениями, запугиваниями, возникает хаос, который никакой пользы не приносит", – сказал министр.

Накануне сообщалось, что 11 декабря, в 10.55 ч., по техническим причинам Achema остановила одно производственное оборудование: один из 9 агрегатов для производства азотной кислоты (УКЛ), а сотрудники Йонавского отделения Департамента охраны природы установили, что на заводе произошел выброс загрязняющих веществ.

Министерство охраны окружающей среды указало, что основное загрязнение – оксиды азота.

Выяснилось, что источник загрязнения не был включен в разрешение интегрированной превенции и контроля загрязнения, которое есть у компании, поэтому будет оцениваться нанесенный природе ущерб. Также будут выяснять количество загрязнений. Департамент начал расследование. Сейчас известно, что шлейф загрязнений распространился между Лайбишкяй и Пагелажяй, на малозаселенной территории.

По данным Агентства охраны окружающей среды, до 13 ч. автоматическая станция в Йонаве никаких изменений качества воздуха не зафиксировала.