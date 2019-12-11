Сквернялис обещает обсудить в понедельник с президентом вопрос о министре транспорта

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в понедельник намерен обсудить с президентом Гитанасом Науседой вопрос о министре транспорта и коммуникаций Ярославе Наркевиче.

"Я пока не буду комментировать высказывание президента – мы в понедельник встретимся с ним и обсудим, в том числе и этот вопрос", – сказал С. Сквернялис журналистам в правительстве.

С. Сквернялис говорит, что в среду говорил с Г. Науседой по телефону и решил обсудить вопрос об утратившем доверие президента министре с глазу на глаз.

Глава правительства отметил, что его моральная установка изменится лишь в том случае, если указанные претензии подтвердятся.

С. Сквернялиса критикуют за асфальтирование дороги к его дому, и он утверждает, что предоставил президенту все объяснения в этой связи.

По его словам, вероятная история с браконьерством министра опровергнута. Премьер также утверждает, что получил письменное объяснение Я. Наркевича и заключенный в ноябре 2016 года договор о квартире с канцелярией парламента, в котором министр не отрицает, что у него есть недвижимость в Вильнюсе или на расстоянии не менее 25 км и что он будет проживать в парламентской гостинице с женой и дочерью.

Между тем обед и ужин министра, по его словам, были оплачены потому, что это были официальные встречи представителей правительств, государственных предприятий нескольких государств.

"Если будет установлено, что нельзя было использовать средства для представительства за рубежом на официальный ужин или обед, то будет большая проблема", – сказал глава правительства.

Г. Науседа призывает Я. Наркевича уйти в отставку и говорит, что его пребывание на должности министра транспорта и коммуникаций дискредитирует правительство. Я. Наркевич подвергся критике за увольнение правления почтовой компании Lietuvos pastas, финансирование ремонта некоторых дорог и обстоятельства проживания в парламентской гостинице.

Сам политик говорит, что подвергается организованным нападкам, которые начались, когда он стал интересоваться проблемами компаний Lietuvos pastas и Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги).

Я. Наркевича делегировала на должность министра ИАПЛ-СХС, которая в этом году после президентских выборов присоединилась к правящей коалиции.

С. Сквернялиса критикуют за решение правительства выделить Вильнюсскому районному самоуправлению дополнительные 300 тыс. евро на ремонт дорог, а все эти деньги самоуправление пустило на асфальтирование одной дороги, ведущей к дому премьера. С. Сквернялис утверждает, что никогда не вмешивался в вопросы асфальтирования улицы Упес в деревне Смигляй.