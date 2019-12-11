Задержанный в Каунасе голый иностранец уверяет, что его одурманили

Каунасский участковый суд удовлетворил просьбу прокуроров и разрешил взять под арест на три месяца иностранца, который ходил в обнаженном виде по территории каунасской прогимназии им. Тадаса Иванаускаса. Иностранец по дороге из суда по-английски сказал, что хочет умереть, а на вопрос, почему он ходил голый, сказал, что его "кто-то одурманил".

Англоговорящий мужчина 1990 г.р. был задержан каунасской полицией 9 декабря, когда голый ходил по территории прогимназии.

Полицию вызвали работники школы. Представители школы утверждали, что из-за этого никто не пострадал, было начато расследование по факту развращения малолетних.

Каунасская окружная прокуратура от комментариев воздерживается, немногословна и полиция.

Статьи по теме: В Каунасе задержан иностранец, который в обнаженном виде ходил по территории школы

По неофициальным данным, голый мужчина мог прижимать к себе малолетнюю девочку.

11 декабря суд разрешил взять подозреваемого под стражу на три месяца.

Подозреваемый по дороге из суда по-английски извинялся, говорил, что сейчас хочет умереть, а на вопрос, почему он ходил голый, сказал, что его "кто-то одурманил".

В момент задержания мужчина был трезвым. Были взяты пробы, чтобы выяснить, не находился ли он в состоянии наркотического опьянения.