Президент Литвы: не надо больше обманывать себя в вопросе России

По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, нельзя поверхностно говорить о крупнейшем восточном соседе Литвы – России. А, по его словам, такие примеры есть. Он этом он сказал 11 декабря на конференции, организованной Центром восточноевропейских исследований в Великокняжеском дворце, посвященной обсуждению внешней политики Литвы. Конференция проводится в память о "шефе литовской дипломатии" Стасисе Лозорайтисе.

Глава Литвы в своем выступлении акцентировал проблемы внешней политики и самые большие вызовы. Отдельно говорил о положении в отношениях с Россией.

Президент напомнил, что угрозы есть не только где-то далеко, но и совсем рядом.

"У нас на глазах нарушают мировой порядок, основанный на международном праве, это напряжение вызывает формирование новых экономических мощностей. Односторонние действия некоторых стран попирают принципы многосторонности и консенсуса. Не только в Сирии, на Мали, но и, к сожалению, намного ближе к Литве, на востоке. Там продолжаются военные и гибридные конфликты, которые представляют прямую угрозу нашей безопасности", – сказал Науседа.

Он подчеркнул, что инвестиции на оборону - это не прихоть, а "экзистенциональная необходимость".

"Она возникает в окружении такой безопасности, где Россия не только модернизирует свои военные силы, но и не отказывается от агрессивной риторики, враждебных действий. У нашей страны нет выбора, она должна серьезно подходить к вопросу своей безопасности", – сказал Науседа.

Он напомнил, что Литва уже сейчас выполняет обязательство и выделяет на оборону 2% ВВП. Он сказал, что надеется, что до 2030 года это будет 2,5% ВВП. Да и обманывать себя поверхностными разговорами о России нельзя.

"Мы не должны обманывать себя поверхностными разговорами о нашем большом соседе. К сожалению, я слышу много таких разговоров. Западный мир один раз должен вынести урок как в случае с Грузией, так и в случае с Украиной. Россия в последнее время стала даже оспаривать оккупацию и аннексию стран Балтии в 1940 году. (…) Все прежние попытки посмотреть в глаза российскому руководству и заниматься самообманом не принесли желаемого результата", – сказал президент.

По его словам, Россия повернулась спиной к демократии, правам человека, "остается долгосрочным вызовом для безопасности Литвы и всего евро-атлантического пространства".

"МЫ не заставим Россию сделать то, чего она не хочет. Но мы можем и должны следовать принятым решениям – не узаконивать нелегальные действия России, требовать от нее ответственности и защищать основы нашего существования", – сказал Науседа.

"Стабилизация и нормализация отношений не может проводиться за счет общих ценностей. Санкции должны сохранится, пока Россия в корне не изменит свое поведение", – заявил президент Литвы.