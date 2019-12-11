Генеральный прокурор подал в суд на Литовское государство

Генеральный прокурор Эвалдас Пашилис подал в суд на Литовское государство и просит взыскать с него не только моральный ущерб, но и надбавки за работу в ненормальных условиях, в общей сложности несколько десятков тысяч евро.

Эту информацию порталу DELFI подтвердили источники в правительстве, которое является ответчиком в этом деле. Вместе с генпрокурором в суд обратились еще 13 человек – все они, как и Пашилис, раньше работали или до сих пор работают в Укмергском суде. Другие ответчики - Национальная администрация судов и Участковый суд Вильнюсского региона. Пашилис - экс-председатель и судья Укмергского суда.

В общей сложности работники Укмергского суда хотят взыскать с государства несколько сотен тысяч евро. Дело передано в Вильнюсский участковый суд. Первое заседание назначено на 21 января 2020 года, сказала представитель суда Риманте Краулише.

Адвокат истцов - Юстас Вилис. Он сказал DELFI, что истцы просят взыскать с государства не только моральный ущерб, но и надбавки за работу в ненормальных условиях По закону, такие надбавки составляют 60% от зарплаты.

Дело связано с тем, что в 2003 году, 9-10 января, в Укмергском суде обнаружили большое количество ртути - около 200 мл и три цветочных горшка с ртутью. Исследования показали, что концентрация ртути в коридорах здания превышала максимально допустимую.

Однако 12 декабря 2012 г. во время работ по починке сигнализации из стены стала течь ртуть. В общей сложности пожарные-спасатели собрали 2,7 кг ртути. Было начато расследование дела в связи с терактом.

В организме работников суда и других постоянных посетителей (прокуроров и адвокатов) обнаружили ртуть. У работников появились симптомы заболеваний, связанных с отравлением ртутью.

Истцы указали, что им нанесен как моральный, так и материальный ущерб.

Пашилис еще летом 2013 года признал, что у него были серьезные проблемы со здоровьем, по его мнению, это могли быть последствия отравления ртутью.

Издание lrytas.lt ранее сообщало, что по дороге на работу Пашилис потерял сознание, оказался в реанимации Сантаришкской больницы, и только чудом выжил. В сосуде правой ноги у него обнаружили большой тромб – от него оторвался фрагмент и практически достиг жизненно важных органов дыхания.

Вилис сказал, что в июне этого года Верховный суд Литвы принял окончательное решение, согласно которому подавшим в суд судьям, прокурорам и работникам суда присудил моральный ущерб в размере от 16 000 до 5000-8000 евро (в зависимости от стажа).

Пашилис и Эгле Зарембене (она возглавила суд после Пашилиса) просят присудить им по 16 000 евро, поскольку ртуть пролежала в конструкциях суда минимум 10 лет, а суд признал, что ни государство, ни мэрия как владелец здания не предприняли достаточные меры для обеспечения безопасности работников суда и не предоставили им необходимую информацию об опасности для здоровья.

"Мы считаем, что это были отклонения от нормальных условий труда, как констатировал ВСЛ, ведь здоровью был нанесен серьезный ущерб, это необратимые процессы", – сказал адвокат Вилис.

По его словам, одна группа работников уже обратилась в суд и ей присудили возмещение ущерба, а другие ждали, что о них позаботится государство и возместит ущерб. Однако реакции не последовало, и пришлось обращаться в суд.

По словам адвоката, 14 истцов в общей сложности просят присудить им компенсацию в размере несколько сот тысяч евро (один истец просит компенсировать 100 000 евро).

Вилис признал, что может возникнуть вопрос срока давности, ведь с момента, когда была обнаружена ртуть, прошло больше 7 лет. Однако Конституционный Суд признал, что срок давности не действует, если речь идет о компенсации, связанной с зарплатами.