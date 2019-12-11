Суд отклонил просьбу Дактараса о смягчении назначенного наказания

Приговоренный к пожизненному заключению бывший авторитет каунасского преступного мира Хенрикас Дактарас обращался в суд с просьбой о смягчении назначенного наказания. Накануне 62-го дня рождения суд отклонил эту заявку Дактараса (Дактарас родился 12 декабря). Это решение Каунасского окружного суда может быть обжаловано.

За свою жизнь Дактарас провел за решеткой 20 лет.

Суд отклонил его просьбу сменить наказание с пожизненного на определенный срок заключения.

Суд отметил, что поведение Дактараса в тюрьме нельзя назвать примерным, а прогресс нельзя назвать явным и убедительным.

Сейчас Дактарас отбывает наказание в Правенишкской колонии.

После принятия поправок к УК ЛР у осужденных на пожизненное наказание, которые провели за решеткой 20 и больше лет, появилась возможность просить изменить наказание на лишение свободы от 5 до 10 лет. Этой возможностью пользуется большая часть осужденных на пожизненное заключение. Однако суды удовлетворяют небольшой процент таких заявок.

Например, в Каунасский окружной суд поступали 29 таких заявок, рассмотрели 25, только 3 заявки были удовлетворены.

Супруга Дактараса Рамуте Дактарене не скрывала разочарования.

"Я надеялась, что суд удовлетворит просьбу. Я не представляю, что мой муж должен делать еще, чего не делает сейчас", – сказала она.

Дактарене сказала, что решение суда будет обжаловано, но еще надо ознакомиться с постановлением суда. Если и вторую заявку отклонят, то повторно Дактарас сможет обращаться с подобной просьбой через год.

"Как это не убедило поведение, ведь у человека есть благодарности, поощрения, он работает. Что он еще может делать лучше? Мы, семья, ждем его, если бы наказание изменили, он после истечения срока мог бы положиться на нас. Сейчас посмотрим, каковы мотивы суда, что он может сделать еще", – сказала супруга Дактараса.

Дактарас в обращении к суду сказал: "Надо учитывать мой возраст, мне скоро исполнится 62 года. До 60 я думал, что я бессмертен, но потом пошли болезни, я пережил инсульт. Я сейчас старый, больной человек. Мне скоро 62 года, кому я нужен, блямба, мне пора умирать. Я здесь хожу, прихрамывая".