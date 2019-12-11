Спикер парламента Литвы считает, что гостиница нужна половине депутатов

Спикер литовского парламента Викторас Пранцкетис сказал, что, по его мнению, парламентская гостиница нужна почти половине депутатов, а предложение либерала Аушрине Армонайте отказаться от гостиницы - просто популярное предложение.

"Многие депутаты спокойно живут, они нуждаются в такой гостинице. (...) Скорее, это популярное предложение, вроде того - давайте продадим гостиницу и будем жить в воздушном пространстве. NНе будем же жить в палатках", – сказал в передаче Žinių radijas Пранцкетис.

Он считает, что по условиям эта гостиница больше похожа на общежитие, а правила пользования квартирой в нем всегда можно усовершенствовать.

"В ней, наверное, нуждается половина депутатов, вопрос в том, насколько она хороша и достойна названия гостиница. Тут более приемлемым было бы слово общежитие, а правила пользования всегда можно усовершенствовать. Надо, чтобы поступили предложения", – сказал спикер.

По его словам, из-за нарушений, допущенных несколькими депутатами, kelių не стоит отказываться от гостиницы, поскольку она необходима.

"С 3-4 депутатами случились какие-то несоответствия в плане этики, и сразу речь зашла обо всех депутатах. Люди приезжают из Акмяне, из Скуодаса, из других мест. Им нелегко было бы найти жилье в Вильнюсе в то или иное время", – считает Пранцкетис.

Напомним, что председатель Партии свободы Армонайте предлагает отказаться от гостиницы и продать ее.

Она зарегистрировала поправку к закону, согласно которой статью Устава об обеспечении депутатов жильем будут считать недействительной.