За нелегальную вырубку елок в Литве ждут большие штрафы

Жители Литвы готовятся к зимним праздникам. Елка не только создает праздничную атмосферу, наполняет дом лесными запахами, но и является символом главного праздника. Пока большая часть жителей покупает елки в магазинах и питомниках, есть такие, кто нелегально вырубают их в лесу.

Это самое напряженное время для лесничих, поскольку перед Рождеством увеличивается число таких нелегальных вредителей. Избежать штрафов удается далеко не всем, поскольку лесничие проводят регулярные рейды.

Представители Государственного лесничества Марюс Иванаускас сказал: "В этом году, как и каждый год перед праздниками, будут проводить рейды, цель которых – снижать количество нелегалов. В рейдах принимают участие полицейские, лесничие, природоохранники и полиция. В этом участвуют и работники муниципалитетов, проверяющие места продаж елок".

Специалисты сказали, что в обществе все еще живуч миф о том, что в лесу можно вести себя как у себя во дворе. Однако понемногу уровень сознательности детей растет, а нарушителей останавливают и штрафы и чувство вины.

"Молодое поколение в этом плане намного сознательнее. Конечно, все еще бывают отдельные нарушения. Радует, что сейчас не бывает так как 15–20 лет назад, когда после праздников лесничие находили большие площади вырубленных деревьев (эти деревья продавали). Так раньше проводили нелегальную торговлю елками", – рассказал Иванаускас.

На вопрос, в каких регионах Литвы больше всего нарушителей и сколько в прошлом году было зафиксировано таких случаев, он сказал, что тенденции радуют. Незаконная вырубка елок фиксируется редко. За сезон наказывают около 10 нарушителей. Больше всего нарушителей в прошлом году задержали около больших городов Литвы.

Владельцы леса в своем лесу могут вырубать елки, отдельно разрешение для этого не нужно. Правда, и они должны знать, что их могут проверить, поэтому надо иметь при себе документы.

Другой вопрос – стоит ли это делать, и какой наносят ущерб природе? По словам Иванаускаса, ущерб наносится очень разносторонний.

"Это и не полученный прирост древесины. Большое дерево могло очищать воздух, выделять кислород, потреблять CO2. Это и приют для птиц и животных, а также для редких видов растений. На сухом дереве потом поселяются насекомые разных видов, среди них есть и редкие виды. Когда дерево валит ветром, оно создает благоприятный микроклимат для роста других деревьев. Однако в случае вырубки деревьев все заканчивается на ранней стадии роста елки. Это большой ущерб для природы", - сказал лесничий.

Штрафы за незаконную вырубку деревьев в Литве достаточно большие, это тоже сдерживает нарушителей. Сейчас штраф за елку составляет 14-30 евро. Кроме того, нарушитель должен возместить нанесенный природе ущерб. Еще придется возместить владельцу леса стоимость елки. В общем получается значительная сумма.

Каждое отделение Государственного лесничества начинает проводить рейды задолго до начала праздников. В этом году в рейдах будет участвовать и полиция.

Лесничие рекомендуют жителям покупать елки или еловые лапы (так природе наносят меньше вреда.

Государственное лесничество ежегодно проводит акцию, во время которой раздает еловые лапы бесплатно.

Иванаускас сказал, что в этом году во всех отделениях лесничества будут продавать елки. Места продаж можно увидеть на сайте www.vivmu.lt. В этом году обычные лесные елки в зависимости от размера (0,5-4 м и выше) будут стоит от 2 до 35 евро, а выращенные на специальных участках – 5-40 евро. Серебристые елки будут продавать по 10-100 евро. Елки в горшках в зависимости от сорта и размера будут стоить 8-80 евро.

По словам специалистов, несмотря на то, что количество нелегальных вырубщиков елок сокращается, это явление до конца не изжило себя. Работу лесничих могут облегчить граждане, информирующие о нарушениях. Это можно сделать по электронной почте apsauga@vmu.lt.