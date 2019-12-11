Евросоюз готовит свой "закон Магнитского"

Евросоюз готовит новый механизм санкций в сфере прав человека, аналогичный Акту Магнитского в США. Такое решение было принято в понедельник на заседании министров иностранных дел ЕС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель указал, что права человека являются "четким приоритетом Евросоюза". Разрабатывать новый механизм будет подчиненное ему ведомство. Срок его вступления в силу не называется, но закончить работу, по словам Борреля, нужно в рамках его пятилетнего мандата.

За образец будет взят американский закон — так называемый Акт Магнитского. Документ, названный в честь погибшего российского аудитора Сергея Магнитского, был принят в 2012 году. Он предусматривает введение санкций против лиц, которые, по мнению Вашингтона, причастны к смерти Магнитского и ответственны за нарушение прав человека в России. В качестве санкций используются запрет на въезд, ограничения для политической и экономической деятельности. Под действие закона сразу попали порядка 50 российских чиновников, а позже также граждане других стран (как за нарушение прав человека, так и за коррупцию). Акт Магнитского позволяет президенту США регулярно обновлять "черный список". Как сообщал Delfi, на днях в него было включено имя мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

Наказать без последствий

В Евросоюзе идея ввести аналогичный механизм наказаний активно обсуждается не первый год. В январе 2019 года Европарламент принял резолюцию с призывом к странам-участницам перенять американский опыт. Как отмечается в докладе аналитической службы Европарламента, ряд европейских стран в индивидуальном порядке уже приняли аналогичные правовые акты, среди них — Великобритания, Литва, Эстония и Латвия.

Главное отличие будущего механизма от действующей в ЕС практики — санкции будут вводить не против целой страны, а выборочно в отношении отдельных лиц. По мнению европейских дипломатов, это позволит не портить отношения сразу со всем государством, но пошлет конкретный сигнал, что у Брюсселя есть претензии по правовым вопросам.

За последние 30 лет ЕС несколько раз применял санкции в отношении третьих стран из-за нарушений международных стандартов в сфере прав человека. Среди самых известных примеров: Китай (за насильственное подавление протестов на площади Тяньаньмэнь, 1989 г.); Беларусь (исчезновение оппозиционных активистов и журналиста, 2004 г.); Иран (подавление мирных протестов, пытки, чрезмерное применение смертной казни, 2011 г.); Иран (непропорциональное применение силы против протестующих, препятствование демократии, 2015 г.); Венесуэла (репрессии гражданского общества и демократической оппозиции, 2017 г.). Наиболее распространенными мерами являются запреты на выдачу виз и замораживание финансовых активов, ограничения на продажу оружия ЕС соответствующей стране. Санкции обычно распространялись на министров, высокопоставленных военных, сотрудников полиции и разведки, прокуроров и сотрудников избирательных комиссий.

Как отмечают в Брюсселе, европейский Акт Магнитского позволит действовать более точечно и оперативно. "Новый закон станет внушительным шагом со стороны ЕС по утверждению лидерства Союза в сфере защиты прав человека", — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Важный нюанс: санкции будут применяться только в отношении третьих стран, то есть нарушения внутри Евросоюза этим документом регламентироваться не будут.

Не только против России

В Брюсселе пока не называют конкретных людей, против которых может быть применен новый закон. Но при этом европейские дипломаты неофициально подчеркивают, что речь идет не только о гражданах России. В качестве возможной цели нового закона называют, например, иранских дипломатов, пишет Politico.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич поддержал инициативу. По его мнению, важно, чтобы при принятии будущих решений о применении санкций Евросоюз проявлял единство.