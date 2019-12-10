"Шансы есть всегда": Клайпедский порт видит возможность перенять часть грузов у Вентспилсского

В связи с введением США санкций в отношении мэра латвийского города Вентспилса Айварса Лембергса, администрации Вентспилсского свободного порта и еще трех организаций Клайпедский порт говорит, что видит возможность перенять часть грузов, поступающих в этот латвийский порт.

Директор Клайпедского порта по маркетингу и общим вопросам Артурас Друнгилас отмечает, что основные грузы, которые идут в Вентспилсский порт – это уголь и нефтепродукты из России.

По его словам, ни одно предприятие Клайпедского порта не занимается погрузкой угля, поэтому перенять можно было бы разве что нефтепродукты.

"Шансы есть всегда. У нас негде грузить уголь в Клайпеде, а привлечь нефтепродукты возможности есть, так что я считаю, что предприятия это и будут делать", – сказал BNS А. Друнгилас.

По его словам, если бы удалось максимально переманить грузы, насколько это позволили бы терминалы Клайпедского порта, то можно было бы говорить о 2 млн тонн нефтепродуктов: "Это не очень большие объемы для Клайпеды".

Между тем Литовские железные дороги, которые перевозят нефтепродукты, от подробных комментариев ситуации отказались.

"Мы наблюдаем ситуацию на рынке и готовы предложить конкурентные условия", – сказал BNS представитель компании Мантас Дубаускас.

После того, как в понедельник было объявлено о введении США санкций в отношении А. Лембергса, во вторник он сообщил о выходе из правления Вентспилсского порта. Санкции введены в отношении правления Вентспилсского порта, Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса.

Казначейство США сообщило, что эти меры были приняты в соответствии с так называемом "законом Магнитского" от 2016 года в отношении лиц, которые "своей незаконной деятельностью продолжают подрывать основы стабильных, безопасных и функционирующих обществ".

В сообщении Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США указано, что сотрудничество с А. Лембергсом и упомянутыми организациями должно быть прекращено в течение 30 дней.