Политолог: снижение планки выборов повысит политическую нестабильность

Снижение до 3% заградительного барьера голосов на парламентских выборах повысит политическую нестабильность, кроме того, из-за этого могут потерять голоса сами авторы этой идеи, говорит профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Айне Рамонайте.

"Если у нас до этой поры была и очень нестабильная партийная система, и очень много партий в парламенте, то теперь, вполне вероятно, у нас будет еще более нестабильная (партийная система – ред.) и еще больше партий в парламенте", – сказала она BNS.

По словам политолога, это обуславливают и рейтинги партий, когда более шести партий балансируют между 2,5% и 5% поддержки в обществе. Кроме того, снижение планки может побудить избирателей, которые до этой поры отдавали предпочтение более крупным партиям, имеющим возможность пройти в парламент, отдать голоса за партии поменьше, что только усилит фрагментацию.

Поправка принята голосами правящих "аграриев", социал-трудовиков, Избирательной акции поляков Литвы-Союза Христианских семей (ИАПЛ-СХС), а также фракции "Во благо Литвы". Это предложение поддержали и несколько представителей Смешанной группы членов Сейма.

Оппозиционные консерваторы, либералы, социал-демократы не участвовали в голосовании.

И все же А. Рамонайте говорит, что именно нынешние правящие могут оказаться среди тех, кого эти поправки могут лишить мандатов.

"Если "аграрии" и так преодолели бы бывшую планку в 5%, то им самим эта реформа не пойдет на пользу, потому что у них станет меньше мандатов: раньше более крупные партии получали их немножечко больше. Они сами проиграют мандаты, ИАПЛ-СХС тоже может потерять один мандат из-за этой реформы – вряд ли они сами это понимают, а, например, Социал-демократическая трудовая партия – если она не преодолеет и 3%-й барьер, то может закончиться тем, что правящим эта реформа пойдет совсем не на пользу", – сказала она.

Повышение планки также было побуждением для тех же партий объединяться или хотя бы больше не дробиться, серьезнее готовиться к выборами. Теперь, когда победа будет выглядеть более легко достижимой, по словам политолога, могут усилиться соблазны создавать новые партии, дробить имеющиеся или переименовывать их.

"Общество вряд ли будет довольно такими изменениями, потому что люди и так жалуются, что партий слишком много, названия похожие, невозможно разобраться", – сказала она.