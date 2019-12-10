Науседа заявил, что банковский налог может быть введен незамедлительно

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что повышенный тариф налога на прибыль банков может быть введен незамедлительно, однако для возможных налогов на загрязняющие автомобили и налога на оборот торговых сетей может потребоваться более длительный переходный период.

Глава государства во вторник сказал, что новые налоги должны быть утверждены "с достаточно большим предупредительным периодом", однако в отношении налога на прибыль может быть сделано исключение.

"Возможно, можно говорить о таком налоге, как налог на прибыль, его уплата имеет определенную специфику, он делится частями и, возможно это не так болезненно, если он вступит в силу с более коротким предупреждающим периодом", – сказал журналистам в Утене Г. Науседа.

Правящие сейчас рассматривают повышение тарифа налога на прибыль, превышающую 2 млн евро. В отношении такой прибыли будет применяться 20-процентный тариф налога, что на пять процентных пунктов выше, чем сейчас.

Г. Науседа добавил, что, решая вопрос о бюджете следующего года без введения новых налогов, он также учтет соответствие проекта закону о фискальной дисциплине.

По его словам, стихийное рассмотрение бюджета в Сейме дает основания инициировать новые правила, которые бы предусматривали введение новых налогов "с определенным достаточно длительным предупредительным периодом".

"Мы должны разделить – сокращение существующих налоговых льгот, повышение тарифов могут рассматриваться с меньшим периодом контроля или подготовки, однако совершенно новые налоги (...) должны вводиться более осторожно, и точно не так хаотично, как сейчас", – сказал Г. Науседа.

Президент отметил, что его радует установленный в проекте бюджета рост пенсий и детских пособий.

"Да, это шажок, пусть и скромный, в направлении благосостояния, однако это должны получить обе сбалансированные стороны. У нас есть и социальные цели, и, с другой стороны, мы не можем толкать и бизнес, и населения в такое стихийное положение", – сказал президент.