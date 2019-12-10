Самолеты Air Baltic будут летать из Вильнюса еще в пять городов Европы

Латвийская авиакомпания Air Baltic сообщила, что с марта следующего года открывает прямое воздушное сообщение из Вильнюса с еще пятью городами Европы - германским Гамбургом, швейцарским Цюрихом, шведским Гетеборгом, хорватскими Дубровником и Риекой.

Глава Отдела авиационных услуг компании Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы") Ауримас Стиклюнас говорит, что новые полеты – это одно из важнейших достижений последних лет в плане расширения предложения маршрутов из Вильнюса.

"Переговоры и поиски решений продолжались более двух лет, в этот процесс мы также вовлекли разных партнеров по туризму и бизнесу, которые сформулировали свои потребности и возможности", – сказал для пресс-релиза А. Стиклюнас.

По его словам, в Вильнюсе будет находиться второй самолет Air Baltic, поэтому увеличится частота полетов.

"Мы хотим представить новые маршруты, и с начала летнего сезона будем держать в Вильнюсе уже второй самолет Airbus A220-300. Так мы демонстрируем свое обязательство в связи с растущим числом литовских пассажиров", – сказал для пресс-релиза гендиректор airBaltic Мартинс Гаусс.

Полеты из Вильнюса в Гамбург начнутся 30 марта, в Цюрих – 31 марта, в Гетеборг – 29 марта, в Дубровник – 2 мая, в Риеку – 7 мая.

Компания также предлагает прямые рейсы из Вильнюса в Амстердам, Берлин, Мюнхен, Париж и Таллин, а также по другим направлениям – через Ригу.