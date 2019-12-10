Армия США готовится к крупнейшим за последние 25 лет учениям в Европе

Сухопутная армия США готовится к крупнейшим за последние 25 лет военным учениям по переброске сил в Европу, в рамках этих учений из США в Европу будут доставлены 20 000 солдат.

Затем в апреле и мае направленные из США солдаты вместе с дислоцированными в Европе 9 000 американскими военнослужащими примут в Европе участие в учениях Defender-Europe 2020 (Защитник Европы), в которых примут участие в общей сложности 37 000 военнослужащих - 29 000 солдат из США и 8 000 американских военнослужащих из союзных государств.

Командующий сухопутными войсками США в Европе (USAREUR) генерал-лейтенант Кристофер Каволи в понедельник заявил в Министерстве обороны США, что требуется 37 000 солдат для участия в предстоящих в Европе с мая по июнь как минимум 10 учениях.

Базирующиеся в США военнослужащие начнут перебрасываться в Европу в феврале, с ними будут перемещены на 4000 км 13 000 единиц военной техники, в том числе танки, артиллерийские орудия и транспорты, отметил генерал.

Это станет серьезным испытанием для логистики железных дорог Балтийских стран, колеи которых уже западноевропейских, а мосты не приспособлены для того, чтобы выдержать 70-тонные американские танки Abrams.

Учения Defender-Europe 20 станут поворотным пунктом военного присутствия США в Европе со времен холодной войны.

Хотя Каволи не упомянул среди целей учений Россию, он отметил, что произведенная в 2014 году Кремлем аннексия изменила многое.

Цель америмканских учений по переброске войск — показать стратегическую боеготовность и оперативную совместимость за счет использования способности вооруженных сил США быстро перебрасывать крупный боеспособный контингент и технику из Соединенных Штатов в Европу и вместе со своими союзниками и партнерами быстро реагировать на потенциальный кризис. Учения “Защитник Европы-2020” подтверждают, что приверженность США НАТО и обороне Европы остается непоколебимой. подчеркнуул Каволи.

"Наша способность переброски сухопутных войск имеет абсолютно принципиальное значение для всего, чего мы хотим достигнуть",- сказал Каволи.

Учения Defender-Europe 20 будут схожи с крупнейшими учениями времен холодной войны, известными под наименованием Reforger (Return of Forces to Germany). Учения будут сосредоточены на как можно более скорой переброске солдат в Европу. Учения Reforger тогда имели важную роль в подготовке к войне с Советским Союзом.