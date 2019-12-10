Министр финансов: мы найдем компромисс по бюджету

В связи с возвращением Сейма Литвы к проекту бюджета следующего года министр финансов считает, что компромисс будет найден, а проект получит одобрение и парламента, и президента.

"Невзирая на эти различные дискуссии и разницу во мнениях в комитетах (Сейма – BNS), я считаю, что мы действительно придем к общему знаменателю, и как Сейм одобрит мнение правительства, так и президент. Поскольку все три основных института власти активно участвовали в формировании бюджета, то этот бюджет точно не является делом лишь одного правительства, и действительно мы найдем компромиссы", – сказал министр финансов Вилюс Шапока в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Он утверждает, что правительство получило много предложений от членов Сейма по бюджету, активно в этом процессе участвовала и президентская администрация. По словам министра, "возможно, дискуссии являются более чувствительными" потому, что в этом году состоялись несколько выборов, а в следующем году ждут выборы в Сейм.

"По сравнению с прежними годами большинство вещей схожа, действительно много предложений от членов Сейма – к уже представленному правительству проекту мы получили предложения о дополнительных 1,8 млрд евро. Также ново то, что президентская администрация активно выдвигает и свои предложения – как по расходам, так и по доходам", – сказал министр.

В. Шапока утверждает, что перераспределение через бюджет в Литве растет.

"С учетом динамики, этот уровень перераспределения в 2017 году составил 29,5% (ВВП – BNS), а в 2020 году, согласно проекту правительства он составит 31,6%. Этот скачек действительно большой, я не думаю, что какая-то другая страна ЕС могла бы похвастаться таким интенсивным ростом перераспределения", – сказал В. Шапока.

Во вторник Сейм рассматривает усовершенствованный правительством проект бюджета страны на 2020 год. Принятие бюджета должно состояться на одном из ближайших заседаний – 12 или 17-ого декабря.