Суд в Пермском крае отменил штраф волонтеру из Литвы и прекратил дело за благоустройство заброшенного кладбища депортированных литовцев

Кудымкарский городской суд отменил штраф в 20 тыс. руб. и прекратил административное дело против гражданина Литвы Владаса Улинкаса, пишет портал "Семь на семь". Он был оштрафован за «самовольное занятие лесных участков», после того как вместе с другими волонтерами благоустроил заброшенное кладбище на территории спецпоселка для депортированных во время войны литовцев. Об этом 9 сентября сообщил портал «Звезда».

В августе 2019 полицейские пришли в лагерь международной поисковой экспедиции, которая проводилась при поддержке пермского отделения «Мемориала» в Коми-Пермяцком округе Пермского края. На волонтера Владаса Улинкаса и еще четверых граждан Литвы полицейские составили протоколы по статье 7.9 Кодекса об административных правонарушениях («Самовольное занятие лесных насаждений») и возбудили уголовное дело по статье 260 Уголовного кодекса («Незаконная рубка леса»). Позже суд по инициативе Минприроды Пермского края оштрафовал отделение «Мемориала» на 200 тыс. руб. и его руководителя Роберта Латыпова — на 50 тыс. руб.

Судья Кудмыкарского суда пришла к выводу, что правонарушение Улинкаса не доказано. Интересы волонтеров в суде представляли юристы фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезак и Елена Першакова.

Международная поисковая экспедиция «По рекам памяти» прошла в Кудымкарском районе Пермского края с 5 по 11 августа 2019 года, в ней участвовали волонтеры из России, Италии и Литвы. Они занимались благоустройством кладбища спецпереселенцев на территории бывшего поселка Галяшор. На кладбище захоронены депортированные во время войны литовцы, репрессированные поляки и карело-финны.

Депортации из Литовской ССР проводились в 1940–1941 и 1945–1952 годах. Людей преследовали из-за происхождения, бывшего места работы, социального статуса и политических взглядов. Литовцев высылали вглубь СССР без права на возвращение, как «неблагонадежных». Всего за время советской власти было депортировано более 131 тыс. жителей Литвы.