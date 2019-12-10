Министр о найденном в Клайпеде мертвом младенце: нельзя утверждать, что система не работает

Нельзя утверждать, что система не работает, считает министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис, комментируя историю мертвого 2,5-месячного младенца, которого в минувшие выходные нашли в Клайпеде. По словам министра, несмотря на то, что тело было обнаружено уже в стадии разложения, система уведомления об опасности посылала сигналы уже с первых дней.

"Нельзя утверждать, что система не работает. Именно благодаря системе, ее действию, мы не знаем, скольких подобных случаев удается избежать – мы никогда не сможем это выяснить, даже в этом случае, который произошел в Клайпеде", – сказал радио LRT Кукурайтис.

"Это один из самых трагических случаев за весь этот год. Даже тут система работает, в том смысле, что за матерью присматривали уже во время беременности и как специалисты по правам ребенка, так и управляющие конкретным случаем постоянно обменивались информацией. То, что младенца нашли, пусть и через неделю... уже в первые дни были сигналы, что мы должны посетить семью, она находилась под присмотром", – сказал министр.

На замечание, что младенца нашли не социальные работники, а родственники, Кукурайтис продолжал утверждать, что работники ответственных ведомств правильно отреагировали на ситуацию.

"Управляющие случаем, работающие с конкретной семьей, они получили информацию и сразу вызвали специалистов по правам ребенка, чтобы они оценили ситуацию", – сказал министр, заметив, что больше вопросов вызывает не работа ведомств, а уровень человечности и внутреннее состояние родителей, которые оставляют своих детей умирать.

"Этот вопрос мне кажется более серьезным, откуда такая бесчеловечность, чтобы оставить рожденного тобой ребенка в таком состоянии, что вообще происходит в сознании таких людей, что делать, чтобы подобные случаи не повторялись", – сказал министр.

Напомним, что 8 декабря в квартире в Клайпеде было обнаружено тело 2,5-месячного младенца в стадии разложения. Вечером того же дня полиция задержала мать младенца и ее сожителя. По словам женщины, она оставила младенца дома после того, как после кормления ребенок перестал подавать признаки жизни. Женщина с сожителем отправилась на поиски работы.