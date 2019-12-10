Банк проводит проверку, а семья осталась без средств к существованию

"Нам не на что жить", – так сказала читатель портала DELFI Аугусте. В такой ситуации семья оказалась, поскольку один банк ограничил доступ к зарплате ее супруга-моряка, сейчас семья не может сделать взнос по кредиту и не знает на что жить. В семье растет маленький ребенок.

Муж Аугусте – моряк. Он, по словам женщины, официально работает в одной иностранной компании и получает зарплату в долларах США.

По словам женщины, 11 ноября работодатели как обычно перевели ему зарплату, но деньги на счет мужчины в банке Swedbank не пришли.

Через неделю семья обратилась в банк и узнала, что зарплата не дошла. Тогда мужчина обратился к работодателю.

"Там сказали, что все в порядке, деньги переведены", – сказала Аугусте.

Наконец, им удалось выяснить, что из-за того, что это международный перевод, он идет через корреспондентский Wells Fargo NY банка Swedbank, а тот задержал зарплату в целях превенции отмывания средств.

"Мы обратились в банк Swedbank. Спросили, что нам делать, может, надо представить какие-то документы, трудовой договор мужа. Нам ответили, что ничего не надо, надо ждать", – сказала женщина.

Через какое-то время семья снова обратилась в Swedbank, где, по словам Аугусте, им сказали, что ничем не могут помочь.

"Почему банк не может выслать официальный запрос корреспондентскому? Это запрещено законом?

Зарплата мужа - наш основной источник доходов, мы взяли в том же банке Swedbank ипотечный кредит, пользуемся кредитной картой, надо платить взнос, срок приближается, что делать?" – вопрошает женщина.

"Мы даже не знаем, когда вернут деньги. Вернут ли их нам или вернут компании? На что жить? У нас маленький ребенок", – сказала она, заметив, что они уже 21 день живет без этих денег.

На вопрос, обращались ли они сами в банк Wells Fargo NY, который задержал деньги, она сказала, что банк не смог им ничего сказать, поскольку они не являются его клиентами.

"Больше всего злит, что Swedbank ничего не может нам сказать, только повторяет свое "мы сожалеем", но нам что кредит сожалением выплачивать?" – вопрошала Аугусте.

Журналисты DELFI обратились в банк Swedbank.

"В таких случаях международных платежей банк ждет перевода от банка-посредника.

Мы не можем комментировать причину задержки перевода и вообще был ли сделан перевод, у нас нет такой возможности – это дело того банка, который сделал перевод и банка-корреспондента", – сказал пресс-секретарь банка Саулюс Абрашкявичюс.

Редакция связалась с Литовской ассоциацией банков. Ее президент Мантас Залаторюс сказал, что в таком случае надо обращаться к тому, кто перевел деньги и попросить его выяснить ситуацию.

"Мы сожалеем в связи со сложившейся ситуацией. По данным ЛАБ, подобные ситуации бывают крайне редко. В такой ситуации человек, который должен был получить деньги, должен обратиться к плательщику и попросить его выяснить ситуацию через свой банк.

Превенция отмывания денег и финансирования терроризма - одна из основных задач банков.

Гражданам Литвы, планирующим работать за рубежом, советуют заранее поинтересоваться репутацией компании и ее надежностью. Это может сказаться как на трудовых отношениях, так и на связанных с нею финансовыми услугами", – сказал Залаторюс.