В этом году Закон о налоге на крупную торговлю не будет принят

BNS , ru.DELFI.lt

Комитет Сейма Литвы по бюджету и финансам (КБФ) в понедельник не одобрил спешку в вопросе введения налога на торговлю – он сделал перерыв в рассмотрении проекта.

В связи с таким решением комитета в этом году Сейм не будет рассматривать проект этого налога на пленарных заседаниях. Это означает, что до Рождества Закон о налоге на крупную торговлю не будет принят и не вступит в силу с января. "Перерыв может быть очень длительным", – отметил председатель комитета Валюс Ажуолас. Правящие "крестьяне" предлагали обложить налогом обороты торговых сетей, превышающие 2 млн евро в месяц (без НДС). По утверждению инициаторов, налог бы пополнял госбюджет почти 32 млн евро в год.

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