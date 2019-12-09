В ноябре интенсивность миграции в Литву и из нее снизилась, приехавших было больше

BNS , ru.DELFI.lt

В ноябре международная миграция в Литве была медленнее, чем в предыдущие месяцы: приехало и уехало меньше людей. Иммиграция по-прежнему превышает эмиграцию, показывают предварительные данные Департамента статистики.

В ноябре в Литву приехали 3780 человек, более половины из них (1986) – вернувшиеся граждане Литвы. Из страны в ноябре уехали 3057 человек, 2176 из них – граждане Литвы. Иммиграция превысила эмиграцию на 723 человека. Число иммигрантов в ноябре было самым низким за период с марта: с апреля оно во все месяцы превышало 4 тыс. человек. Статьи по теме: В сентябре в Литве – рекордная в этом году эмиграция, но иммигрантов все еще больше Самые большие проблемы Литвы: эмиграция не попала в 5 главных Число эмигрантов также было самым низким за этот период: 18 тыс. 810 человек - в 1,7 раза больше, чем за такой же период прошлого года. 59,3% иммигрантов – вернувшиеся граждане Литвы. Уехали 37 тыс. 474 человека, на 7151 человека - на 23,6% больше, чем в прошлом году. 83,2% уехавших – граждане Литвы. В общей сложности к концу ноября в Литву иммигрировали на 8040 человек больше, чем эмигрировало. В прошлом году число эмигрантов превышало число иммигрантов на 3619 человек.

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