Погода на неделю: в понедельник ожидается рекорд

В понедельник Литва попадет под влияние теплой юго-западной части мощного циклона. Дождевые облака немного рассеются, поэтому в этот день ожидается не только морось и дождь, но и солнце.

Будет дуть сильный юго-западный ветер, его скорость достигнет 15-20 м/с на побережье и в Жемайтии. Столбики термометром остановятся на отметке, близкой к рекорду для 9 декабря, - от 4 до 9 градусов тепла.

Во вторник страну накроет не очень активный атмосферный фронт. Ночью в северо-западной части страны, днем - во многих районах ожидаются осадки, пройдут небольшие дожди. Сильный юго-западный ветер распространится с северо-запада на север, в порывах будет достигать скорости 15-18 м/с. Температура будет на несколько градусов ниже: ночью воздух охладится до 0-5 градусов тепла, а днем будет - до 2-7 градусов тепла. Днем в сторону Балтийского региона начнут перемещаться холодные воздушные массы, что приведет к постепенному снижению температуры.

Незначительные дожди пройдут в восточных районах в среду ночью. Небо прояснится. Ветер успокоится. Температура утром будет колебаться от 1 до 6 градусов мороза, ожидается гололедица в большинстве районов Литвы.

В среду днем будет облачно. Солнце не задержится надолго и тепла не принесет. Температура воздуха от - 2 градусов до 3 градусов. Местами на дорогах будет гололедица. Ветер подует с юга, юго-востока, усиливаясь до 8-13 м/с, с порывами до 15-17 м/с на побережье.

В четверг холод начнет стихать. Облачность будет увеличиваться. Ночью и утром без осадков, однако утром ожидается небольшой туман, а вместе с ним - гололедица. В течение дня на юго-западе и в центральных районах пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный. Ночью ожидается от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, днем - около 0 градусов, а у моря температура будет колебаться от 2 до 4 градусов тепла.

В пятницу во многих районах будет облачно, ожидаются осадки средней интенсивности. Ночью и утром гололедица. В течение дня порывы юго-восточного ветра в южных и западных районах страны снова достигнут 15-18 м/с . Температура ночью около 0 градусов, днем - 0 - 4 градуса тепла.

Прогнозируется, что выходные будут немного теплее, ветренее, с дождем и мокрым снегом.