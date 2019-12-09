После нового заявления Турции глава МИД Литвы говорит, что преград для оборонных планов нет

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс говорит, что для подготовленного НАТО после обновления плана по обороне Балтийских стран и Польши никаких политических преград не осталось, а дальнейшие технические процедуры комментироваться не будут.

Генеральный секретарь НАТО и президент Литвы в среду после саммита НАТО объявили, в блоке достигнута договоренность утвердить оборонный план, против которого до того времени возражала Турция.

Однако глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу заявил, что Анкара не пошла ни на какой компромисс, а план для стран Балтии не может быть обнародован до тех пор, пока не будет обнародован план обороны для Турции. Его слова приводит портал https://ahvalnews.com/

По словам Л. Линкявичюса, этот комментарий турецкого министра можно расценивать как реакцию на интерпретации СМИ, что Турция уступила НАТО.

На переговорах больше всего споров вызывало стремление Турции определить как террористические группировки действующих на севере Сирии курдских боевиков, которые на Западе ценят за борьбу с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ).

"Полагаю, что этот комментарий предназначен больше для внутренней аудитории, так как слово "уступки" не годится. Мы не раз подчеркивали, что турки не отказываются от своей точки зрения на курдские военные группировки, их оценки как террористических групп и добиваются согласия с этим от своих союзников. Здесь нет никаких уступок", – сказал министр BNS в пятницу вечером.

"Но теперь не осталось никаких политических преград для процесса, который имел место. Процесс продолжается, планы утверждены, но продолжаются технические процедуры, шлифуются детали, которые публично не комментируются", – сказал Л. Линкявичюс.

Никто из должностных лиц не детализировал, чем отличаются этапы утверждения и обнародования планов. Оборонные планы засекречены.

Избегал подробностей о различных стадиях и президент Литвы Гитанас Науседа – на вопрос BNS в среду, когда планы будут формально утверждены в Североатлантическом совете, глава государства ответил: "Достигнуто принципиальное соглашение, теперь технические детали придут позже, главное, что период тишины закончился и у нас нет возражений со стороны Турции, которые не позволили нам окончательно поставить точку в этой истории".