"Живем в свободной Литве": секретарша министра здравоохранения делится пикантными фото в сети

Секретарша министра здравоохранения Литвы Аурелиюса Вериги любит размещать свои откровенные фото в Instagram. Помощница министра ничего плохого в этом не видит. Однако когда журналист телеканала Lietuvos rytas М. Василяускас показал министру эти фотографии, тот решил отказаться от услуг секретарши.

Профиль помощницы министра в Instagram изобилует пикантными и очень откровенными фотографиями. Их смотрят и хвалят свыше 2 тысяч подписчиков смелой женщины. Для министра, увидевшего это фото, информация о досуге коллеги стала сюрпризом.

"Нет, точно не показывала... Ну, знаете, что красиво, что не красиво, каждый для себя решает сам. Тело человека - это всегда красиво", - сказал Аурелиюс Верига.

Сама помощница о сотнях фотографий в едва прикрывающем интимные места белье говорит так: "Позированием я занимаюсь с 2018 года и дальше буду продолжать этим заниматься".

Министр полагает, что работникам госучреждений все же стоит подумать, что стоит предавать огласке: "Если бы меня спросили, стал бы я так делать, то скажу, что я бы так не делал".

Ministro sekretorė Foto: Lietuvos rytas

Эксперт по коммуникации Ариюс Катаускас отмечает, что рассказывая и показывая себя в интернете, необходимо думать о своей работе: "Кода ты работаешь в организации, которая всегда на виду, надо понять, что работник представляет ее, является лицом этой организации. И любые действия в публичном пространстве должны проходить через фильтр: соответствует ли это убеждениям, культуре этой организации и т.д. Второй момент - не поставит ли это в неудобное положение".

В свою очередь секретарша министра ничего плохого в своих действиях не видит: "Я так провожу свое свободное время. Я не явлюсь публичным лицом. Живем с свободной Литве, и каждый из нас может выбирать, как проводить свободное время".

И все же министр позже решил, такая помощница ему не нужна. Как пояснила советник министра Лина Шрюбене, будет проведена рокировка - место референта А.Вериги займет другая женщина, а героиня истории с откровенными снимками будет работать референтом у двух вице-министров с понедельника.

До сих пор профиль секретарши в Inastagram был открытым, но теперь за ее досугом могут наблюдать только подписчики.

Ministro sekretorė Foto: Lietuvos rytas

Советник А.Вериги по связям с общественностью также сообщила, что случай с эротическими снимками стал катализатором изменений в министерстве. Об этом она написала в социальной сети Facebook.

По ее словам, хотя в правовых актах не указано, что не может объявлять в соцсетях госслужащий, существуют неписанные правила, которые надо соблюдать.

Теперь работникам министерства будут напоминать об этих правилах, касающихся одежды, поведения, соответствия статусу служащего в рабочее и нерабочее время

"Конечно, мы понимаем, что время после работы - это личное дело каждого, и мы можем делать, что пожелаем, однако всегда необходимо думать о том, чтобы не навредить имиджу учреждения, в котором мы работаем", - написала советник министра здравоохранения Литвы.