Как литовские торговые центры будут работать в дни зимних праздников

Представители крупных торговых сетей в Литве Maxima, Norfa, Lidl, Iki и Rimi утверждают, что в праздничный период магазины будут заканчивать работу раньше, а на Рождество, 25 декабря, работать не будут.

По словам представителя Lidl Лины Скерсините, магазины этой сети уже третий год подряд не будут работать в первый день Рождества и 1 января, чтобы работники могли встретить праздники в кругу семьи и друзей

В другие дни зимних праздников магазины Lidl закроются раньше - 24 декабря в 18.30 ч., 26 декабря будут работать с 10 до 19.30 ч., а 31 декабря закроются в 20 ч.

Пресс-секретарь сети Iki Индре Балтрушайтене сообщает, что в праздничный период магазины этой сети закроются раньше, а 25 декабря вообще не будут работать. 24 декабря магазины закроются в 20 ч., а 26 декабря откроются в 9 ч. 31 декабря магазины закроются в 20 ч., а 1 января будут ждать покупателей с 10 ч.

Пресс-секретарь Norfа Дарюс Рилишкис сообщил агентству ELTA, что по сложившейся традиции магазины этой сети не будут работать 25 декабря и 1 января.

"Кроме того, 24 декабря магазины Norfа будут работать на 2 ч., а 31 декабря – на 1 ч. короче. Владельцы сети убеждены, что торговля в выходные дни и в праздники должна быть ограничена, чтобы отдыхать могли и работники магазинов", – сказано в комментарии Norfа.

Магазины торговой сети Maximа не будут работать 25 декабря, в Сочельник закроют свои двери в 19 часов, а 26 декабря начнут работу с 9-ти утра, завершив ее по обычному графику,за исключением магазина в торговом центре Europa, который закроется в 18 часов.

Пресс-секретарь Maximа Эрнеста Дапкене информировала, что 31 декабря магазины Maximа будут работать до 21.00. Только три магазина в этот день в Вильнюсе закроются немного раньше. В 19.00 закончит работу Maxima в ТЦ Outlet Park и магазин в ТЦ CUP. До 17 часов будет работать магазин Maxima в ТЦ Europа.

В первый день 2020 года все магазины этой торговой сети откроются в 12.00, но 1 января не будут работать пять магазинов: в вильнюсских ТЦ

Outlet Park, Ozas, Europa, каунасском – Akropolis и клайпедском – Banginis.

Все магазины торговой сети Rimi в Сочельник (24 декабря) закроются раньше: торговые центры формата hyper закроются в 20 ч., а небольшие в зависимости от города – до 19 ч., 18 ч. или 17 ч.

Пресс-секретарь сети Rimi Рената Кяршене сказала, что 25 декабря магазины сети Rimi работать не будут.

26 декабря магазины откроются в 9 ч. и будут работать до 20 ч. До 20 ч. магазины Rimi будут работать 31 декабря.

1 января магазины формата hyper будут работать с 12 ч. до 20 ч. Исключение составят магазины Rimi в ТЦ Nordika и паневежском Ryо, в Вильнюсе на ул. Линкмяну, 22, и на ул. Укмергес, 233, а также в Мажейкяй, на ул. Жемайтиёс, 38. Эти магазины 1 января работать не будут.

1 января на час позже откроются магазины формата super - они будут работать с 12 ч. до 20 ч., за исключением магазинов в Каунасе, на ул. Студенту, 19, в Йонаве, на ул. Васарё 16–осёс, 4, в Утене, на ул. Й.Басанавичюса, 52, и формата express в Вильнюсском центре Live Square, на проспекте Гедиминаса, 44A, - они работать 1 января не будут.