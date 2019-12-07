Стражи этики: политолог не оскорбил премьера, когда говорил о его здоровье

Политолог Виргис Валентинавичюс, работающий в Университете Миколаса Рёмериса, говоря о здоровье премьера Саулюса Сквернялиса не нарушил его чести и достоинства, констатировала Комиссия по этике университета.

"В тех словах В. Валентинавичюса, по поводу которых нас просили представить свой вывод, мы не нашли того, что могло бы задеть честь, достоинство другого лица, что могло бы его дискриминировать, Мы не видим никакой нетерпимости или чего-то подобного", – сказал BNS глава комиссии Витаутас Синкявичюс.

"Мы это интерпретировали как индивидуальное, личное мнение одного из членов нашего сообщества. Это не мнение университета, это его личное мнение. У него есть право его выражать в рамках Конституции и Европейкой Конвенции о правах человека", – добавил он.

Сомневался в возможностях полноценной работы премьера

Глава правительства С. Сквернялис обратился в университет с просьбой оценить академическую этику В. Валентинавичюса в связи с его высказываниями в программе телеканала Lietuvos rytas от 12 ноября.

Отвечая на вопрос о том, является нетрудоспособность С. Свернялис проблемой, политолог поднял вопрос о том, должен ли премьер вообще занимать эту должность.

"Очевидно, что это уже проблема, и что уже назревает вопрос о том, может ли он полноценно выполнять свои премьерские обязанности", – заявил В. Валентинавичюс в программе.

Политолог также сказал, что в прошлом году глава правительства "наломал дров" при принятии бюджета, обвинял оппозицию и предлагал ей "посидеть в одном месте".

"Мы помним, что он и, будучи здоровым, год назад наломал дров при принятии бюджета. Тогда он сказал оппозиции, что ей неплохо было бы поседеть в одном месте, читай в тюрьме. Он обвинил оппозицию в том, что она служит зарубежным государствам и в подобном. Говоря народным языком, тогда у него крыша поехала", – сказал политолог.

Он также добавил, что не представляет, что при нынешней рабочей нагрузке премьер может работать нормально.

Глава правительства назвал мнение политолога нетолерантным и дискриминирующим.

"Жаль, однако этот подход хорошо известного в обществе обозревателя и представителя академической общественности является нетолерантным и дискриминирующим, кроме того, публично формируются негативные установки в отношении лиц, болеющих тяжелыми болезнями", – говорится в заявлении премьера, поданном стражам этики.

По мнению С. Сквернялиса представители высших школ должны быть примером морали и этики, демонстрировать зрелое поведение, основанное на этических принципах во внешнем и внутреннем окружении. По мнению премьера они должны прилагать все усилия к тому, чтобы вопросами недискриминации воспитывалась сознательность в обществе и уважение к каждому человеку.

В конце августе премьер сообщил, что болеет лимфомой, поэтому в некоторые дни во время лечебных процедур он не сможет присутствовать на работе.

Премьера не было на работе в некоторые дни до 8 ноября, затем, после завершения курса лечения он также некоторое время не работал.

С. Сквернялис вернулся на работу на этой неделе.

Премьер не комментирует решение, политолог называет его победой свободы слова

Как сообщил BNS пресс-секретарь премьера Томас Бержинскас, С. Сквернялис не будет комментировать решение стажей этики.

"Премьер не будет комментировать само решение, и, очевидно, наилучшим образом его смогут оценить как университетская общественность, так и общество, включая и людей, болеющих онкологическими заболеваниями", – передал BNS позицию премьер Т. Бержинскас.

Он также отметил, что прося оценить высказывание политолога, С. Сквернялис не стремился наказать В, Валентинавичюса, а "обратить внимание на то, что определенная лексика, которую использует в данном конкретном случае представитель академической общественности, может быть дискриминирующей и задеть людей, которые болеют онкологическими заболеваниями", – отметил представитель премьера.

В. Валентинавичюс в пятницу сказал BNS, что "жалоба премьера является выражением глубокого неуважения к свободе слова и банальной попыткой задавить критику".

"Я удовлетворен тем, что комиссия должным образом оценила обоснованность жалобы и приняла решение, которое основывается на противоположном фундаменте – уважении к свободе слова и конституционным ценностям", – сказал политолог.