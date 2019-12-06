Турция заблокирует план обороны Балтии, если НАТО не признает сирийских курдов террористами

Министр иностранных дел Турции Мевлит Чавушолу заявил, что Турция не до конца утвердила планы НАТО по обороне стран Балтии и Польши. Турция готова заблокировать публикацию готового документа, если НАТО не признает вооруженную группировку сирийских курдов “Отряд народной самообороны” террористами, передает LETA.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что несмотря на возражения Турции, лидеры стран НАТО утвердили план обороны Балтии и Польши.

Глава МИД Турции журналистам сказал, что Турция согласилась на следующие шаги в этом процессе, но не утвердила план до конца. Он заявил, что Турция будет блокировать план до тех пор, пока не будет утвержден план обороны Турции. В нем Анкара хочет, чтобы НАТО признало сирийских курдов террористами.

“Было бы нечестно, что другие страны не утверждают наш план, но в то же время поддерживаю планы для других”, - сказал Чавушолу.

Он считает, что планы обороны либо будут опубликованы вместе одновременно, либо оба будут заблокированы. Турция не готова идти на компромисс.

9 октября Турция вторглась на контролируемую курдами территорию на севере Сирии. Погибли несколько сотен человек, примерно 300 000 бежали. Это стало возможно после того, как США отозвали с севера Сирии своих военных. США и сирийские курды с 2014 года совместно боролись с группировкой джихадистов “Исламское государство”.