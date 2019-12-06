В обороте находятся редкие евроценты, стоимость которых может достигать сотни евро

Монеты маленьких стран еврозоны ценятся среди коллекционеров, а их стоимость моет значительно превышать номинальную.

Руководитель монетного магазина Aurea Regina Аннели Райкко объясняет, что больше всего ценятся монеты, тираж которых не превышает миллион. Среди них, например, евроценты Мальты, Люксембурга, Монако, Ватикана, Бельгии. Даже Финляндия выпускает некоторые монеты тиражом в полмиллиона, а Сан Марино вообще в этом году выпустил тираж всего лишь в 54 150.

Монета номиналом в 1 цент Монако 2009 года, вышедшая тиражом в 8000, может стоить до 120 евро в зависимости от степени изношенности, а за 2 цента 2002 года можно получит 160 евро. 10-центовые монеты из Монако достигают в цене 27 евро.

Кроме того, стартовый пакет монет Монако 2001 года продается по цене в 1000 евро — для сравнения, стартовый пакет эстонских евроцентов стоит всего около 35-39 евро.

Самая ценная монета — посвященные принцессе Монаке Грейс Келли 2 евро 2007 года выпуска, цена в катологах которой достигает 2750 евро. Эти монеты вышли тиражом в 20 001 штуку, но в обороте их найти нельзя.

Также можно немного заработать и на 50 центах Ватикана 2017 года выпуска — до 7 евро.

Среди монет, которые чаще встречаются в нашем регионе, можно отметить финские 2 евро 2004 года выпуска — такую получится продать за 30, 50 или даже за 100 евро в зависимости от уровня потертости.

Эстонские евро тоже могут стоить больше своей номинальной стоимость. Среди низ — 2 евро, выпущенные к 100-летию Пауля Кереса в 2016 году. Такая монета может стоить 7-8 евро.