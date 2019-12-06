В условиях роста цен экспорт литовского молока в этом году сократился

В условиях роста закупочных цен на молоко литовские фермерские хозяйства в этом году на одну пятую уменьшили экспорт и более половины молока реализовали на местном рынке.

По словам директора ассоциации молокоперерабатывающих предприятий Pieno centras Эгидиюса Симониса, молока больше остается в Литве, потому что крупные фермерские хозяйства теперь получают европейскую цену – больше, чем получили бы при экспорте.

Средняя цена за предназначенное на экспорт молоко в этом году была 318 евро за тонну, а крупным хозяйствам, которые поставляют около 65% всего количества молока, переработчики платили в среднем 323 евро.

По данным Центра сельскохозяйственной информации развития сельского предпринимательства, в январе-октябре Литва экспортировала 54,3 тыс. тонн натурального молока или на 24,6% меньше, чем за такой же период прошлого года. Между тем импорт превысил экспорт почти в 7 раз – за 10 месяцев ввезено 369,6 тыс. тонн молока.

Литовские переработчики импортировали недостающее молоко в среднем по цене 313 евро, а импорт молока в этом году упал на 1,2%. По словам Э. Симониса, переработчики импортируют молоко от северных соседей.

Около 40% произведенных в Литве молочных продуктов продается на внутреннем рынке, остальное идет на экспорт.