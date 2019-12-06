В этом литовском городе нет новостроек, а чтобы снять жилье, надо ждать в очереди

Укмерге - небольшой город в центральной части Литвы, в Аукштайтии, примерно в 70 км от Вильнюса и Каунаса. Известен с 13 века. Многие дома были построены здесь в прошлом веке. Рынок недвижимости этого городка переживает трудные времена: новостроек нет, предложение невелико, а для того, чтобы снять жилье, придется ждать очереди.

Цена за квартиру - от 10 до 40 тыс. евро

Одна из самых дешевых квартир в Укмерге стоит 10 тыс. евро. Она небольшая - всего 32 кв. метра, однако указано, что квартира двухкомнатная. Квартира находится в двухэтажном доме, который отапливается твердым топливом. По фотографиям видно, что продается квартира без мебели, также придется инвестировать в отделку. Указано, что возле дома есть небольшой участок земли, на котором можно обустроить свой собственный дворик.

Другая квартира, которую продают за ту же цену, намного просторнее: три комнаты, 77 кв. метров. Квартира также отапливается твердым топливом. Жилье продается с земельным участком в шесть соток. Исходя из фотографий можно предположить, что квартира с мебелью.

По популярности первую позицию в списке заняла двухкомнатная квартира в центре города, которую продают за 17 тыс. евро. Площадь квартиры - 51 кв. метр,, отапливается также твердым топливом. По фото можно предположить, что квартире необходим ремонт. Указано, что одну комнату как раз собираются ремонтировать.

Самая дорогая квартира здесь стоит 43 тыс. евро. Квартира трехкомнатная и занимает 60 кв. метров. Указано, что она расположена в стратегически очень удобном месте, быстрый доступ ко всем районам, быстрый выезд на шоссе. На фотографиях видно, что квартира выглядит ухоженной, продается со всей мебелью.

Самые дорогие дома, как и квартиры, стоят в пределах 10-30 тыс. евро, однако можно найти и подороже. Самый дорогой дом в Укмерге стоит 280 тыс. евро. Объект полностью оборудован и построен в 2008 году. Площадь первого дома - 255 кв. метров, а второго - 164 кв. метра. Дому принадлежит участок земли в 20 соток.

Город, который потерял больше всего жителей

Томас Совиюс Квайницкас, аналитик по недвижимости группы Inreal , отметил, что Укмерге - это небольшой город в центральной части Литвы, в котором доминируют компании-производители мебели, металла. Статистика показывает, что Укмерге является одним из городов, который потерял больше всего жителей. По словам Т. С. Квайницкаса, с 2001 года население города сократилось на 30 процентов, и продолжает сокращаться на 400-500 жителей каждый год. У этого города те же проблемы, что и в других маленьких городах.

Tomas Sovijus Kvainickas Foto: Bendrovės archyvas

"Самая большая активность на рынке недвижимости в Укмерге была до кризиса, в 2004-2007 годах, когда ежегодно заключалось до 450 сделок. С приходом кризиса число сделок сократилось в три раза, достигнув всего 150 в год в период с 2009 по 2011 гг. С 2013 года рынок начал оживать - в Укмерге в год заключается 250-300 сделок, т.е. количество сделок удвоилось по сравнению с кризисным периодом, а это даже немного больше, чем в Вильнюсе, где количество сделок за те же периоды увеличилось чуть меньше, чем вдвое.

При сравнении Укмерге с похожими городами страны, нужно отметить, что оборот жилья здесь меньше. В Тельшяй населения больше всего на 5%, но сделок здесь заключается на 10-20% больше. По сравнению с Таураге, в Укмерге заключается на 10% меньше сделок (населения в Укмерге на 5% меньше, чем в Таураге)", - пояснил аналитик.

По его словам, согласно информации о предлагаемых объектах и заключенных сделках, квартиры старой постройки в Укмерге обойдутся примерно в 400-600 евро за 1 кв. метр.

Среди новостроек преобладают одноквартирные дома, и каждый год строят около 50 таких домов. С 2002 года было построено всего несколько многоквартирных домов, последний - в 2009 году.

"Основной проблемой рынка недвижимости в Укмерге и других небольших городах является интенсивное сокращение населения, что приводит к ослаблению спроса на недвижимость, низким ценам и низкой активности девелоперов в деле запуска новых проектов. В городе по-прежнему есть промышленные компании, поэтому, вероятно, по мере их расширения или создания новых можно ожидать оживления, но решение о покупке недвижимости в качестве инвестиции в Укмерге в настоящее время было бы необоснованно", - прокомментировал Т. С. Квайницкас.

Если есть желание снять жилье - придется ждать очереди

Управляющая офисом Capital Ukmergė брокер по недвижимости Года Мартишюте сказала, что 2018 и 2019 годы очень похожи, если смотреть с точки зрения статистики заключения сделок. Самым активным периодом в этом году в Укмерге был конец лета и начало осени.

"Самый популярный товар - квартиры до 40 тыс. евро. За этот период было продано около 30 квартир, а домов - чуть меньше, около 20.

По словам эксперта, стоимость квадратного метр в настоящее время составляет порядка 500-600 евро. Она также заметила, что, когда люди продают жилье самостоятельно, цены основываются на их ожиданиях, что не приводит к быстрым сделкам.

Г. Мартишюте утверждает, что самые популярные квартиры - двухкомнатные. К сожалению, в Укмерге нет домой новой постройки, хотя клиенты часто интересуются.

"Работают в больших городах - Вильнюс, Каунас - и они (покупатели - DELFI) заинтересованы в недвижимости новой постройки, поскольку в столице у них нет возможности купить по более высокой цене. Поэтому выбирают более дешевое жилье, в котором потом делают капитальный ремонт.

Я думаю, что эта ниша используется недостаточно. В настоящее время существует ряд заброшенных старых зданий. Я бы сказала, что это отличная возможность отремонтировать и, возможно, сдать в аренду. В настоящее время существует огромная нехватка съемного жилья. В агентство обращаются довольно много людей, которые хотели бы арендовать, но, к сожалению, предложение очень мало", - прокомментировал Г. Мартишюте.

По ее словам, аренда квартиры в Укмерге обходится от 100 до 200 евро в месяц. Эксперт отметила, что объявления о сдаче в аренду в свободно доступе на сайтах, в публичном пространстве найти практически невозможно - о недвижимости узнают "из уст в уста", через знакомых.

Собеседница подчеркнула, что в агентстве есть даже очереди из людей, которые надеются, что появится какое-то предложение.

Г. Мартишюте заявила, что есть люди, которые, приобретя недвижимость в Укмерге, работают в больших городах и ездят на работу каждый день. По ее словам, это связано не только с тем, что они не покупают жилье в столице, - жить в Укмерге удобно: город маленький, все доступно, менее интенсивное движение, спокойная обстановка.

Эксперт по недвижимости говорит, что Укмерге не хватает рабочих мест, зарплаты слишком низкие, поэтому люди мигрируют в другие города и за границу, и потому рынок недвижимости не привлекает инвестиций.