В пятницу в Литве прогнозируется сильный ветер

В пятницу в Литве прогнозируется сильный ветер, сообщает Гидрометеорологическая служба.

Скорость юго-западного ветра в стране достигает 8-13 метров в секунду, при порывах – 15–18 м/с.

На побережье скорость ветра составит 20-22 м/с.

Из-за ветра на море прогнозируются волны высотой 3–4 метра.

Представитель дирекции Клайпедского морского порта Довиле Рингис информировала BNS, что утром ветер на море был 16-20 м/с, высота волн достигала примерно четырех метров.

Из-за этого в 10 часов было ограничено судоходство, однако на работе порта это не сказывается, потому что нет выходящих и выходящих судов.

В пятницу днем почти повсеместно пройдут дожди, температура будет плюс 1–6 градусов.

В субботу сохранится ветреная погода, хотя ночью ветер немного утихнет. Во второй половине дня в субботу снова прогнозируются порывы ветра 15–20 м/с, почти повсеместно возможны дожди.