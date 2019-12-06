Литовские строители в Дании попали в ловушку: стали миллионерами на бумаге

Сигитас Мачюлис не является ни миллионером, ни бизнесменом. Мужчина живет в квартире, которая находится в аварийном состоянии, перебивается случайными заработками.

Тот же Сигитас Мачюлис всего несколько лет назад управлял крупным бизнесом с миллионным оборотом в Дании. К сожалению, сам он об этом ничего не знал.

Совместное расследования журналистов из Литвы и Дании рассказывает о том, как Сигитас и еще несколько соотечественников стали миллионерами на бумаге. Это история крупной и, возможно, преступной операции, в ходе которой использовались "украденные личности" работников.

От строителя до миллионера

Сигитас и еще четверо литовцев работали на стройке в Дании. Трудоустроенные соотечественником, они не только остались без обещанных денег, но и обманным путем были втянуты в подозрительную схему. Персональные данные работников были использованы для создания фиктивных компаний.

По оценкам правоохранительных органов Дании, эти компании провели подозрительные операции на десятки миллионов евро. Проще говоря, компании, якобы управляемые литовцами, получили огромные суммы денег за товары или услуги, которые никогда не существовали.

Открытые на имена граждан Литвы компании выписывали счета и отправляли электронные письма, написанные на датском языке, которого никто из опрашиваемых участников этой истории не знает. Все рабочие, втянутые в сложную схему, говорят, что ничего не знали о компаниях, которые были созданы от их имени, или о миллионах .

В Литву вернулись без цента в кармане

Таким образом мечты литовцев о заработке в богатой стране разбились. Сигитас не скрывает, что случившееся стало для него сильным ударом.

"Тяжело. Ну что, работаю понемногу. Ну, я здесь не живу", - собеседник с трудом подбирает слова.

Журналисты, посетившие в его дом, не сомневались, что Сигитас в глаза не видел 5 млн. евро, которые проходили через счета в якобы управляемых им компаниях. Зарплату, которую он ожидал, отправляясь на стройку в Данию, литовец так и не получил. На работе подорвал здоровье, а когда вернулся в Литву, так не сумел найти приличной работы.

В истории Сигитаса и других литовцев попытались разобраться датский телеканал TV2 и литовские журналисты из Центра расследовательской журналистики Siena.

В течение шести месяцев международная команда журналистов искала пострадавших литовцев, собирала материалы в Литве и Дании. Результатом стала история резонансного случая и схемы предполагаемого финансового преступления с использованием личных данных работников не только из Литвы, но и из Испании.

Эта история закончилась судом над десятками людей. Если бы не счастливое совпадение и своевременная помощь, на скамье подсудимых могли оказаться и литовские рабочие.

Полное журналистское расследование будет представлено на DELFI на следующей неделе.