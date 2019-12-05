Посол: в Литве 48 муниципальных школ преподают на русском языке

Лишь через два года сравняются требования к экзамену по госязыку для выпускников, у которых литовский родной и не родной. Русские школы в стране-соседке сохранились. Об этом передаче "Действующие лица" на LR-4 рассказал посол Литвы в Латвии Артурас Жураускас, отвечая на вопросы ведущей Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

Подавляющее большинство населения Литвы (около 86%) считают себя представителями литовской нации. Послаблений для языков нацменьшинств в среднем и высшем образовании в этой стране гораздо больше.

Как рассказал литовский посол, на момент последней переписи населения, в Литве жило 5,8% русских и 7% поляков — сейчас проценты чуть меньше. При этом в прошлом учебном году в стране работало 48 общественных учебных заведений, в которых преподавание предметов ведется на русском языке. Польских общественных школ — 81.

«Все выпускники этих школ должны освоить государственный язык на самом высоком уровне, - уточнил Жураускас. - Они сдают тот же экзамен по литовскому, что и их сверстники, для кого этот язык родной. Но для детей, которые учатся на языках нацменьшинств, требования к письму и стилю несколько ниже. Правда, лишь на время переходного периода с 2013 по 2020 год. Уже в 2016 году критерии оценки ужесточились, а с 2021 года, скорей всего, языковые требования к тем, для кого литовский родной и неродной, сравняются».

В государственных вузах преподавание на русском языке ведется только на факультете русской филологии Вильнюсского университета.