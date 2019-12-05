В четверг Сейм принял выдвинутые правительством поправки к законам об акцизах: за него проголосовали 65 членов Сейма, "против" были –11, а воздержались 25.

Глава Комитета по бюджету и финансам, "аграрий" Викторас Ринкявичюс заверил, что повышение акциза не увеличит долю теневой экономики, либо это повышение, по его мнению, будет "очень незначительным".

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Член Смешанной группы членов Сейма Аушрине Армотайте указала, что пачка нагревательного табака в Литве в следующем году в Литве будет стоить 3,75 евро.

"В Беларуси она стоит 1,63 евро, в Калининграде – 2,15 евро, в Польше – 3,25 евро, в Латвии – 3,40 евро", – сравнила А. Армонайте.

Минифин планирует, что дополнительные сборы этого акциза должны составить 6 млн евро в год.

Министерство подсчитало, что при повышении акциза на 65%, продукты нагревательного табака подорожают на 33 цента.