Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы: Цвирка активно сотрудничал советской властью

Литовский писатель Пятрас Цвирка активно сотрудничал с советскими властями, и это повлекло "вредоносные последствия" для судеб Литвы и ее граждан, утверждает Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы.

Центр предоставил агентству BNS вывод, который поступит в Комиссию исторической памяти – в нем говорится, что после анализа исторических фактов, изложенных в справках специалистов и исторического контекста, центр может обоснованно констатировать "активный коллаборационизм" П. Цвирки с оккупационной властью.

"Да, Пятрас Цвирка в своей политической и общественной деятельности активно сотрудничал с структурами оккупационной советской власти, а его коллаборационизм вызвал большие и вредоносные последствия для судьбы Литовского государства и его граждан", – говорится в выводе.

В справке говорится об историческом контексте, когда в 1940-ом году в Литву вошла советская армия, была назначена марионеточная власть, которая создала фиктивные правовые предпосылку для оккупации Литвы Советским Союзом.

Отмечается, что в первый день работы фиктивного "Народного Сейма" 21 июля 1940 года П. Цвирка был избран секретарем его президиума – он, а также писатель Антанас Венцлова и еще три члена президиума тогда подписали декларацию, подтверждающую, что "в Литве вводится советский строй".

Цитируется и речь П. Цвирки, произнесенная в Народном сейме 24 августа 1940 года, в которой он прославляет советскую власть, приветствует превращение Литвы в "Советскую Социалистическую Республику", советскую Конституцию, "вдохновителем и создателем которой является великий Сталин".

В последнее время возобновились дискуссии по поводу памятника П. Цвирке, сторонники его сноса утверждают, что с первого дня советской оккупации в 1940 году он активно сотрудничал с Москвой, позднее, по время руководства Союзом писателей исключил из него коллег за антисоветские взгляды, передавал информацию службам советской безопасности.

Защитники, среди них – и министр культуры, поэт и литературный критик Миндаугас Веткаускас, акцентируют писательский талант П. Цвирки и говорят, что, "невозможно вычеркнуть драматические страницы истории Литвы", разрушая памятники, отражающие советскую эпоху