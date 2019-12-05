Полиция: нелегальные организаторы услуги подвоза могли скрыть 350 000 евро

В Вильнюсе полиция задержала подозреваемых в организации "теневой" услуги подвоза, которые могли скрыть 350 000 евро, сообщила столичная полиция.

26 ноября криминалисты задержали двоих человек, которых подозревают в организации услуги подвоза и троих их возможных сообщников, также опросила более 20 свидетелей.

В компаниях, в домах у подозреваемых были проведены обыски - всего 23 обыска, изъяты важные для исследования документы и вещи.

"Подозревают, что в результате "теневой" деятельности не заплатили больше 350 000 евро налогов", – сказано в сообщении.

Полиция проводит два расследования в связи с присвоением чужого имущества. Сотрудничает с налоговой инспекцией. Расследование было начато после того как поступила информация о том, что группа лиц могла организовать в Вильнюсе незаконную деятельность.

Установили, что подозреваемые в ходе своей деятельности, прикрываясь несколькими компаниями, находили людей из третьих стран, в основном Таджикистана и Узбекистана, оформляли им вид на жительство в Литве, обеспечивали их жильем, транспортных средством, обучали пользоваться платформами услуг подвоза.

С некоторыми из этих людей подписывали фиктивные рабочие договоры.

"Приезжие из третьих стран были уверены, что работают легально. Таким образом в течение двух лет услуги подвоза предоставляли больше 90 человек, из них лишь 30 работали официально", – утверждает полиция.

Официально нетрудоустроенным водителям платили зарплату наличными. Их зарплата составляла от 700 до 1200 евро, с этих денег налоги государству не платили.

За эти правонарушения грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Расследование продолжается, его организует и проводит Вильнюсская окружная прокуратура.