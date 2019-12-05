Правящие Литвы представили еще одно предложение по "детским" деньгам

С 1 января 2020 года в Литве предлагают увеличить универсальные выплаты на детей с 50,16 до 60,06 евро в месяц.

Также предлагают дополнительно выплачивать на детей из домов опеки, малоимущих или многодетных семей, а также на детей-инвалидов по 40,17

вместо нынешних 20,14 евро в месяц.

Такое предложение внесли председатель комитета по социальным вопросам Риманте Шалашявичюте, вице-спикер Гедиминас Киркилас, первый заместитель спикера Рима Башкене и староста фракции "крестьян" Рамунас Карбаускис.

С 1 июля 2020 г. они предлагают увеличить универсальные выплаты на детей с 60,06 евро до 70,2 евро и установить дополнительные выплаты в размере 30,03 евро в месяц.

По словам авторов проекта, такое предложение внесли с учетом "финансовых возможностей государства и намерения осуществить коалиционный договор, заключенный правящими 5 июля 2019 года".

По словам инициаторов проекта, по предварительным подсчетам, в 2020 году на эти выплаты потребуется 167,4 млн. евро.

Напомним, что 21 ноября парламент Литвы в первом чтении принял поправку, предложенную социал-"трудовиком" Гедиминасом Киркиласом, согласно которой с января "детские" деньги предлагают увеличить до 70 евро, а дополнительные выплаты составят еще 30 евро в месяц.

За предложение Киркиласа проголосовали 89 депутатов, против – 4, воздержались – 8. В парламенте по этому закону планируется еще одно голосование.

Правительство одобрило подкорректированный проект бюджета государства и муниципалитетов, в котором предложило увеличить детские деньги с 1 июля 2020 года.

По словам министра, с 1 июля универсальные выплаты на детей увеличатся до 60 евро, а на детей-инвалидов, детей из многодетных, малоимущих семей до 100 евро.

Универсальные выплаты в Литве получают 508 600 детей.