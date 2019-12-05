В новогоднюю ночь общественный транспорт в столице Литвы будет бесплатным

Вильнюсский горсовет 4 декабря утвердил постановление, согласно которому с 20 ч. 31 декабря 2019 года до 4 ч. 1 января 2020 года проезд в общественном транспорте столицы будет бесплатным. Со следующего года бесплатным общественный транспорт будет и в день церемонии зажжения огней на главной елке (с 15 до 24 ч.).

"До сих пор проезд в общественном транспорте бесплатным был 16 февраля, 11 марта и 6 июля и в Международный день без автомобиля. По случаю зимних праздников появятся еще два дня, когда общественный транспорт будет бесплатным, чтобы заторы и поиск места для парковки не омрачали праздничное настроение. Опросы пассажиров показали, что общественный транспорт горожане охотно выбирают не из-за цены, а ради комфорта, скорости поездки. В последние два года ситуация изменилась в корне, больше половины общественного транспорта обновили, стало больше новых автобусов и троллейбусов. А бесплатные дни - дополнительный подарок постоянным пассажирам. Кроме того, в эти дни им охотно пользуются и те, кто обычно на общественном транспорте не ездит", – сказала директор Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене.

В дни, когда проезд бесплатный, контролеры не проверяют билеты у пассажиров, а просто наблюдают за порядком.

Кроме того, в те дни, когда проезд бесплатный, вильнюсцы и гости столицы могут бесплатно пользоваться прлощадками "Паркуйся и езжай" на ул. Укмергес (около Senukai), ул. Селю, 62 (в районе Жверинас) и В.Герулайчё, 1 (напротив бизнес-центра Technopolis) и рядом с проспектом Саванорю, 124. Машину можно оставить на такой стоянке и продолжать путь на общественном транспорте.