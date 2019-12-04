Радостная новость для каунасцев: городские власти будут дарить приданое новорожденным

Со следующего года городские власти Каунаса будут дарить семьям, в которых появились новорожденные, приданое. Родители получат коробку, которую можно использовать вместо кроватки и комплект одежды и средств для ухода за малышом. Кроме того, в числе подарков будет альбом для новорожденного, книга об уходе за малышом и подарочный чек на 100 евро. В следующем году на приданое для малышей муниципалитет выделит 800 000 евро.

Такие подарки родители будут получать при регистрации новорожденного. Общая стоимость подарков - 276 евро.

Заведующая Органов записи актов гражданского состояния Каунасской мэрии Агне Аугоне сказала DELFI, что такие подарки будут получать семьи, оба родителя в которых прописаны в Каунасе.

Этот порядок еще должен одобрить каунасский горсовет на заседании в середине декабря.

Второй год подобные подарки получают родители новорожденных, проживающие в Каунасском районе.

Аугоне отметила, что подарочные купоны действуют только в Каунасе. На них нельзя будет купить ни сигареты, ни алкоголь, ни продукты питания. Зато на него можно сходить в ресторан (оплатить можно все, кроме алкогольных напитков). Срок действия такого купона - 1 год.

В такой коробке будет 19 качественных вещей: матрас, простыни двух типов, два комбинезона: уличный и для дома, ползунки, боди, распашонка, штанишки, игрушка для сна, слюнявчик, водяной термометр, игрушка-прорезыватель, полотенце с капюшоном, плед, фланелевая пеленка, двойной треугольный подгузник из марли и два набора средств для ухода за кожей малыша.