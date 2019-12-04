ДТП в Каунасе: на проезжую часть выпали ящики с пивом

ru.DELFI.lt

Alų gabenusio vilkiko avarija Foto: Kas vyksta Kaune / Rokas Tenys

4 декабря в Каунасе произошло ДТП – из полуприцепа на дорогу посыпались ящики с пивом. Большая часть бутылок разбилась, по ул. Х. ир О. Минковскю текла пивная река.

В полицию об этом ДТП сообщили в 10.49 ч. По словам стражей порядка, из полуприцепа выпала часть груза, поскольку груз был плохо закреплен. Часть ящиков выпала на дорогу, часть - на тротуар. Водитель тягача был трезвым.

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