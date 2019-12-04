В понедельник в Друскининкай состоятся похороны Виталиюса Цололо

Близкие, друзья и поклонники таланта литовского юмориста Виталиюса Цололо, скоропостижно скончавшегося на 46 году жизни, смогут проститься с ним и проводить его в последний путь в ближайшие выходные дни.

Журналисты TV3, сообщили, что сейчас урну с прахом Цололо готовят к транспортировке на родину.

Прощание состоится в субботу в 15-21 ч. и в воскресенье в 10-21 ч. Урна с прахом покойного будет выставлена в похоронном бюро Nutrūkusi styga в Друскининкай (ул. Вейсею, 36). Похороны состоятся 9 декабря, в 13 ч. на друскининкайском кладбище Ratnyčios. Близкие просят всех, кто хочет проститься с покойным, приносить только скромые белые цветы и свечи.

2 декабря портал DELFI узнал о скоропостижной смерти литовского юмориста Виталиюса Цололо. На 46 году жизни он скончался в Испании, где по традиции отдыхал со своим приятелем Валдасом Бурнисом.

На вопрос, что привело к смерти Цололо, известный музыкант сказал, что причиной было острое заболевание, после которой потребовалась операция. Организм Цололо эту операцию не перенес.

"Сама операция длилась довольно долго – около 5 часов, сердце не выдержало. Мы все пережили шок. Трудно что-то говорить. Вчера после обеда, когда все это случилось (Цололо скончался в понедельник после обеда в испанской больнице), мы даже не могли вымолвить ни слова. Это очень тяжело", – сказал он.

Цололо 9 ноября уехал в отпуск вместе с женой Ингой к живущему там приятелю Бурнису, из-за проблем со здоровьем поездка затянулась.

"Мы много лет вместе проводили отпуск. Раньше и на Мальдивы ездили и в другие места. Мы с семьями посетили много стран. А на этот раз случилось несчастье... Несколько дней назад мы еще лежали на пляже, купались, ездили смотреть на дельфинов, а тут эти проблемы со здоровьем как гром среди ясного неба. Когда умирает близкий друг, а еще такой молодой... тяжело. Врачи сказали, что делали все возможное, больница хорошая, но спасти не удалось", – сказал Бурнис.

Виталий Цололо родился в Друскининкай. Окончил друскининкайскую 2-ю среднюю школу.

В Шяуляйском пединституте получил специальность учителя начальных классов. Много лет работал ведущим телепередач на LNK и TV3. Был участником различных телепроектов. Снимался в кино.

В 2000 году женился. С супругой Ингой воспитывал дочь.