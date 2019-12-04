В Литве закрылось крупнейшее хозяйство по выращиванию индюков

Крупнейшее в Литве хозяйство, которое занималось разведением индюков, Ирмантаса Григаса прекратило свою деятельность в связи с финансовыми проблемами компании Arvi kalakutai группы Arvi grupė.

По словам Григаса, это связано с проблемами группы Arvi grupė.

"Пока не будем продолжать деятельность, но тут много вопросов с самой Arvi. Я чувствую себя обманутым, не хочу больше возвращаться к этой деятельности", – сказал Григас, который выращивал больше 50 000 индюков.

В прошлом месяце в суде Аrvi kalakutai указала, что 90% индюков покупала в двух хозяйствах – одно из них хозяйство Григаса.

Компания Arvi указала что у самих этих компаний были проблемы, однако Григас заметил, что они были у бойни Видмантаса Кучинскаса, принадлежащей Arvi grupė.

"Они вывезли большую часть наших индюков в Беларусь, за них не заплатили ни мне, ни другому поставщику. Потом здесь, когда у них не было мяса, резали моих индюков и индюков другого поставщика, которые еще и не выросли даже до нужных размеров, чтобы заполнить рынок. Они резали индюков, весивших по 13 кг, это нелогичное решение", – сказал Григас.

Он сказал, что сомневается в том, что Arvi kalakutai сможет встать на ноги после реструктуризации, которой добивается: "Очень сомневаюсь, тут много лжи".

Григас сказал, что продал своих последних индюков в Польше.

Имущество хозяйства Григаса сейчас продают с аукциона. На сайте evarzytynes.lt указана стартовая цена 2,047 млн. евро.

На каждой из 6 ферм Григаса выращивали по 9000 индпков.

Каунасский окружной суд по просьбе главы Arvi kalakutai Андрюса Уптаса в ноябре этого года завел дело о реструктуризации компании.

Имущество компании оценивается в 17,2 млн. евро, а долги - в 3,8 млн. евро.

В сентябре этого года сообщили, что из-за финансовых проблем Arvi kalakutai остановила поставки своей продукции крупным торговым сетям.