Томашевский предлагает учредить госбанк Литвы на базе почты

Глава Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Вальдемар Томашевский предлагает учредить государственный банк на базе "Литовской почты".

"У нас цены в магазинах и без того высокие, самые высокие в регионе, куда еще их поднимать. Банковские расценки у нас тоже самые высокие в регионе. Вопрос – куда еще поднимать? Смотрите, kąчто делают другие страны, как они борются за своего клиента.

Сейчас о банках. В Дании на ипотеку ввели нулевые процентные ставки, а один банк ввел отрицательную ставку, так они борются за клиента. У нас, к сожалению, конкуренции нет. Поэтому у нас есть еще одно предложение к коалиции - учредить государственный коммерческий банк, тогда появится конкуренция. Конечно, в одночасье это не сделаешь, для этого нужна и база, и помещения, этот банк можно учредить на базе почты", – сказал в интервью Žinių radijаs Томашевский.

По его словам, в Литве почтовых отделений в 3 раза больше, чем банковских, поэтому в регионах жители сталкиваются с трудностями.

"Почтовых отделений у нас в регионах в три раза больше, чем банковских, люди сталкиваются с неудобствами, особенно в районах, а этому всему противится система. (...) Мы должны думать о простом человеке, не о тех, у кого сейчас очень много денег, как это делают банки и наши олигархи", – сказал политик.

Ранее сообщалось, что парламентский комитет по бюджету и финансам провел исследование причин экономического кризиса 2008-2009 гг. Исследователи кризиса предлагают рассмотреть возможности учреждения государственного коммерческого банка, который был бы ориентирован на предоставление пакета базовых услуг для бизнеса, жителей и госсектора.

Президент Гитанас Науседа в интервью порталу DELFI сказал, что в нынешних условиях коммерческие банки могут пытаться перенести налоги в процентную ставку, поэтому стоит подумать об учреждении государственного коммерческого банка.