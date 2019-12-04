Продолжены работы в Реформатском парке: наполовину уменьшили количество вырубаемых деревьев

Продолжаются работы по восстановлению и приведению в порядок Реформатского парка в Вильнюсе, на ул. Пилимо: 4 декабря на территорию возвращаются рабочие. Какое-то время на участке проводились археологические раскопки и исследование обнаруженных фрагментов зданий, поэтому работы были остановлены, сообщает муниципалитет.

Во время исследований были сделаны ценные находки – фрагменты фундамента первой реформатской церкви (I половина XVII в.).

Работы продолжились на основе обновленного проекта. Их будут проводить поэтапно: сначала приведут в порядок зеленые насаждения, очистят территорию, приведут в порядок дождевую канализацию, водопровод, другие сети, приведут в порядок участок, архитектурные конструкции и др. работы. Все их планируют завершить к 13 декабря 2020 г.

Согласно сообщению, будут удалены не имеющие ценности, больные и поврежденные деревья и кусты. Будет по-новому сформирована территория парка, дорожки, ярче проявится композиция открытых территорий и зеленых насаждений, увеличат доступность солнечного света (из-за густо растущих деревьев сейчас солнечный свет туда не проникает), чтобы создать более благоприятные условия для растений.

"В парке удалят 48 деревьев – это наполовину меньше, чем планировалось ранее", - сказано в сообщении.

После проведения всех вышеупомянутых работ в парке появятся новые зеленые насаждения - 94 дерева (37 хвойных и 57 лиственных) и 59 небольших деревьев и кустов: кедры, тсуги, европейский бук, граб, красный и белый клен, рябина обыкновенная, рябина круглолистная и рябина промежуточная, черемуха, вяз, дубы, ивы, а также – лиственница, ели, туи. Всего посадят 153 деревьев/кустов.

Проведут также работы по уходу за деревьями - приведут в порядок и укрепят крону, будут лечить деревья с дуплами и др. В парке появится цветник.

В центре парка между Реформаторской церковью и зданием синодаоборудуют пространство для памятника "Родоначальникам реформации и литовской письменности".

Реформатский парк не приводили в порядок 35 лет.

Все работы финансируют на деньги Европейского фонда регионального развития. На проект выделено 1.7 млн. евро, из них 200 000 евро – деньги госбюджета, а мэрии 500 000 евро. Общая стоимость проекта – больше 2 млн. евро.