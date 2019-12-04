"24 600 человек. Столько граждан других стран, по данным "Содры", работали в Литве во втором квартале этого года", – сказала представитель CVMarket.lt Раймонда Татарелите.

По ее словам, в течение двух лет количество иностранцев на литовском рынке удвоилось – с 0,8% в третьем квартале 2017 г. до 1,8% в апреле-июне 2019 г. Больше всего иностранцев (почти 17 000) работают водителями большегрузных машин, остальные - в сфере строительства и промышленности.

Статьи по теме:
В Вильнюсе состоялся протест перевозчиков: колонна тягачей ездила по центру города  (95)
Дальнобойщики о своей работе: тоску по дому и семье окупает хороший заработок  (114)

"Около 600 строителей, чуть больше штукатуров, 900 бетонщиков, 1200 сварщиков, больше 300 электриков, 120 поваров. Иностранцы работают не только простыми рабочими, 130 из них возглавляют основанные в Литве компании, учреждения или организация. В публичном пространстве появляется информация об иностранцах, которые работают не только в столице, но и в провинции, не только на стройке или за рулем авто, но и в офисах" – сказала Татарелите.

По данным опроса, проведенного CV Market, в котором участвовали 1196 работников литовских компаний, каждый 5 житель Литвы работает с коллегами-иностранцами. Чаще всего упоминают граждан России, Беларуси и Украины, наибольшее их число работает в транспортном и строительном секторах.

"В Литве обобщенным символом эмигранта мог бы стать украинец или белорус за рулем фуры как аналог поляка-сантехника, прославившегося на Западе в 2004–2005 гг.", – сказала Татарелите.

11,3% участников опроса, работающих с иностранцами, сказали, что работают с россиянами или белорусами. 10,7% заметили, что работают с украинцами. На третьем месте по количеству упоминаний были эстонцы, латыши и поляки (6,4%), на четвертом - представители разных Западных европейских стран, которые обычно занимают руководящие должности (5,5%).

Интересно, что 2,6% жителей указали, что работают с выходцами из Азии, 1,4% - с гражданами США, стран Южной Америки.

Реже в литовских компаниях работают граждане Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии и Румынии (1,2%). 3,2% респондентов сказали, что их коллеги приехали из других стран, которые в опросе не упоминались. 27,2% указали, что у них есть коллеги сразу из нескольких регионов. Правда, почти треть участников опроса ничего не могла сказать о коллегах-иностранцах.

"Несмотря на то, что в последнее время работников из Украины стали переманивать Польша и Германия, можно смело прогнозировать, что количество иностранцев в Литве будет расти. По мере роста зарплат мы становимся привлекательнее и для представителей других стран. Поступает все больше резюме из Украины, Беларуси, стран Азии и даже более развитых чем Литва стран", – сказала Татарелите.