В Вильнюсе BMW врезался в троллейбус: пострадала девушка

3 декабря в Вильнюсе, на проспекте Саванорю, произошло ДТП, в котором пострадала девушка.

Вильнюсская полиция информировала DELFI, что около 19 ч. молодой человек на BMW врезался в троллейбус, остановившийся на остановке.

На место происшествия выехали пожарные, врачи и полиция. Сообщалось, что после удара BMW задымился.

В ДТП пострадала пассажир легковушки, ее передали врачам.

DELFI выяснил, что водитель BMW хотел обогнать тягач, но врезался в троллейбус.

В легковушке ехали брат с сестрой. Девушка оказалась в больнице. Из-за ДТП было нарушено движение троллейбусов на проспекте Саванорю.