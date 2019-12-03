Мэрия предлагает семье другое муниципальное жилье, однако Кручинскене хотела бы чтобы это был жилой дом с автономным печным или газовым отоплением. Женщина отказалась подписать документ о выселении и намерена консультироваться с адвокатами.
Семья Кручинскасов решает, что делать: остаться в мансарде муниципального дома, не реагировать на требование покинуть помещение и ввязаться в конфликт или принять предложение муниципалитета - перебраться в социальное жилье, которое им предлагают.
3 декабря к Кручинскасам пришел глава отдела недвижимости Каунасской мэрии Донатас Валюкас.
Он вручил Кручинскасам документ о выселении в течение 30 дней. Мансарда была предоставлена в качестве социального жилья родственникам Кручинскене, которые сейчас живут в США. По закону жители социального жилья не могут передавать его третьим лицам.
В ходе проверок выяснилось, что Кручинскасы проживают в социальном жилье нелегально. Во время первого визита представителям муниципалитета не удалось попасть в квартиру Кручинскасов, жильцы говорили с ними на улице.
Во время второго визита им удалось попасть внутрь, осмотреть жилье и вручить жильцам уведомление о выселении.
"По действующему порядку, выселяют в течение 7 дней, однако в данной ситуации мы сделали исключение, продлили срок до 30 дней", – сказал Валюкас.
Журналисты портала DELFI обратили внимание на тесноту в квартире.
Сама мансарда оборудована довольно скромно, но аккуратно. Правда, некоторые особенности удивляют и озадачивают. Например, в кухне стоит унитаз, бойлер и ванна. Там же стоит небольшая металлическая печурка, которую топят дровами. Сама мансарда немаленькая - 70 кв. м, но жилая площадь составляет всего 40 кв. м.
На уведомление о выселении супруг Кручинскене Гинтарас отреагировал спокойно. Он спросил, может ли демонтировать то, что сам купил и установил в квартире. Он также сказал, что не знает, что делать с дровами, которые семья купила на всю зиму.
Представители муниципалитета также предложили Кручинскасам явиться в отдел соцпомощи, где им предложат другое жилье.
Кручинскасам уже предлагали несколько вариантов, но они отказывались. Кручинскене сказала, что хочет получить в Панямуне жилье с печным или газовым отоплением.
Валюкас сказал, что муниципалитет не может выполнить такие пожелания, поскольку большая часть социального жилья сконцентрирована в многоквартирных домах.
Что будет, если Кручинскасы откажутся от предложенного варианта? Валюкас сказал, что после второго отказала семью снимают с очереди.
"Если бы вам сказали съехать в течение месяца, а у вас двое малолетних детей, 100 евро в кошельке а на дворе зима, у вас заготовлены дрова? Чтобы вы чувствовали?", – сказала журналистам DELFI Кручинскене.
Сама Кручинскине сейчас не работает, воспитывает детей. Ее муж работает строителем, выполняет индивидуальные заказы, по словам Кручинскене, заработок у него небольшой. На вопрос, готовы ли они переехать в предлагаемое муниципалитетом жилье она сказала:
"Мы не просили дом, мы только хотели, чтобы жилье было дешевым в обслуживании. Если не могут это учесть, если нет такого варианта, не знаю, может, предложат в том районе, где мы просили (в Панямуне – DELFI) какое-нибудь жилье".
Она сказала, что предлагавшееся до сих пор жилье (3 варианта) семье не подошло.
На вопрос, как она надеется, что ситуация разрешится, Кручинскене сказала: "Видите, уже все решается, нас выбросили на улицу".