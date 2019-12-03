Эксперт: торговцы начнут повышать цены в Литве уже на Рождество

Журналист портала взял интервью у эксперта Литовской аграрной экономики Альбертаса Гапшиса, интересовался, как живут литовские хозяйства, и почему цены в литовских магазинах могут вырасти, а также, почему эти изменения не связаны с изменениями на мировом рынке.

– Обычный вопрос – вырастут ли цены?

– Возможно, цены на некоторые продукты немного вырастут, особенно на мясо. Цены на зерно ниже, чем в прошлом году. Но есть вероятность изменения налоговой системы, поэтому появятся налоги, это скажется на ценах, если компании решат восполнить убытки за счет потребителей.

Это произойдет, если введут новые налоги. Тогда торговцы поднимут цены на фоне рождественской продажи, что бы после Нового года, когда вступят в силу новые налоги, у покупателей не было шока. Что касается происходящего на рынке сейчас - нехватки овощей нет. Цены на уровне прошлого года. Немного дороже лук и морковка. Картошка дешевле.

– Однако цены и без того растут, это может заметить каждый, придя в магазин. Например, сливочное масло - оптовые цены на него снижаются, а розничные растут.

– С 2015 г. цены растут постоянно. Это обусловлено разными факторами – от роста зарплат до климатических факторов. Кроме того, по мере роста потребительской способности, это оценивают и торговцы. Справедливости ради надо сказать, что основные продукты не очень подорожали.

Если не политические риски, то особого подорожания не должно быть.