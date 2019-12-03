Бурнис рассказал о последних днях жизни и неожиданной смерти Цололо

2 декабря портал DELFI узнал о скоропостижной смерти литовского юмориста Виталиюса Цололо. На 46 году жизни он скончался в Испании, где по традиции отдыхал со своим приятелем Валдасом Бурнисом. Бурнис рассказал, что неожиданная смерть Виталиюса его шокировала.

На вопрос, что привело к смерти Цололо, известный музыкант сказал, что причиной было острое заболевание, после которой потребовалась операция. Организм Цололо эту операцию не перенес.

"Сама операция длилась довольно долго – около 5 часов, сердце не выдержало. Мы все пережили шок. Трудно что-то говорить. Вчера после обеда, когда все это случилось (Цололо скончался в понедельник после обеда в испанской больнице), мы даже не могли вымолвить ни слова. Это очень тяжело", – сказал он.

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Цололо 9 ноября уехал в отпуск вместе с женой Ингой к живущему там приятелю Бурнису, из-за проблем со здоровьем поездка затянулась.

"Мы много лет вместе проводили отпуск. Раньше и на Мальдивы ездили и в другие места. Мы с семьями посетили много стран. А на этот раз случилось несчастье...

Несколько дней назад мы еще лежали на пляже, купались, ездили смотреть на дельфинов, а тут эти проблемы со здоровьем как гром среди ясного неба. Когда умирает близкий друг, а еще такой молодой... тяжело. Врачи сказали, что делали все возможное, больница хорошая, но спасти не удалось", – сказал Бурнис.

"Он радовался каждому мгновению, смотрел на небо, радовался ему. Мы много путешествовали. Такие последние дни его жизни. Он всему был рад, мы хорошо проводили время. Он был тем человеком, который в сердцах мог выругаться, а если радовался – только искренне и всегда обо всех заботился. Виталиюс был искренним человеком", - сказал Бурнис.

Пока неизвестно, когда состоится прощание с Виталиюсом Цололо. Его тело кремируют в Испании, а в конце недели урну с прахом должны привезти в Литву. По данным DELFI, сейчас оформляют все необходимые документы, решают вопрос перевозки урны.

Виталий Цололо родился в Друскининкай. Окончил друскининкайскую 2-ю среднюю школу. В Шяуляйском пединституте получил специальность учителя начальных классов.

Много лет работал ведущим телепередач на LNK и TV3. Был участником различных телепроектов. Снимался в кино.

В 2000 году женился. С супругой Ингой воспитывал дочь