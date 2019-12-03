Пенсии в 2020 году в Литве увеличатся дважды: сначала на 30 евро, потом на 3,5 евро

Эдгарас Савицкас , ru.DELFI.lt

С 1 января 2020 года средняя пенсия по старости в Литве увеличится до 375 евро, а с 1 июля – еще в среднем на 3,5 евро, это предусмотрено в усовершенствованном правительством бюджете Государственного фонда страхования ("Содры") на 2020 год. Президент Литвы Гитанас Науседа предлагал увеличить пенсии на 33,5 евро с начала года.

За бюджет "Содры" 3 декабря проголосовали 82 депутата, против – 1, еще 10 воздержались. "Проект был подготовлен с учетом индексирования общей части пенсии с 1 июля 2020 года на 1,83%. Поэтому выплаты из бюджета, по сравнению с проектом, который ранее был в парламенте, увеличатся на 15,9 млн. евро. Соответственно вырастут и расходы на пенсии. Других существенных изменений в бюджете нет" – сказал министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис. Статьи по теме: Правительство Литвы определилось: как изменятся зарплаты и пенсии в 2020 году Фонд социального страхования: каждый третий житель Литвы получает 1277 евро в месяц и больше В усовершенствованном правительством бюджете "Содры" на 2020 год предусмотрено, что доходы бюджета будут на 292,9 млн. евро или на 6,4% больше. В 2020 году бюджет "Содры" должен получить доходы в размере 4,878 млрд. евро. В нем предусмотрены расходы на сумму 4,530 млрд. евро. Подробности о поступлениях и расходах – в графике. В справке правительства указано, что 76,2% пойдет на пенсии по старости, это 3,454 млрд. "С 1 января 2020 года пенсии в среднем увеличатся на 8,1% (пенсия по старости при наличии необходимого стажа увеличится в среднем на 30 евро), а с 1 июля будет индексация на 1,83% (в среднем пенсии по старости увеличатся еще на 3,5 евро)", – сказано в документе. Вместе с тем, предлагают установить максимальные взносы в "Содру" для самозанятых, максимум будет таким же, как и для других работников, т.е. 60 средних зарплат (сейчас 43). Следующее слушание по бюджету "Содры" намечено на 10 декабря.

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