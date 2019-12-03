В Вильнюсе откроется эксклюзивный музей – понравится не только литовцам, но и иностранцам

Совсем скоро с историями литовских стартапов можно будет познакомиться в одном месте – в Вильнюсе откроется Музей стартапов.

По мнению основателей музея Вильнюсского агентства туризма и бизнеса Go Vilnius и пространства Talent Garden, такой музей – эксклюзивная идея во всем мире, которая привлечет не только интересующихся бизнесом литовцев, но и иностранцев, сообщается в пресс-релизе.

Музей стартапов откроется в помещении Talent Garden Vilnius (ул. Вильняус, 33). Он познакомит с 12 историями успеха – зародившимися в столице Литвы стартапами, которые сейчас стали известными во всем мире глобальными компаниями. В музее можно будет познакомиться с историями Vinted, Trafi, Deeper, Bored Panda, Nanoavionics, Tesonet, Oberlo, Pixelmator, CityBee, Brolis Semiconductors и MailerLite, CGTrader. Музей открывается в середине декабря, и бесплатно его смогут посетить все желающие.

Каждая компания в музее расскажет свою историю и ее разные этапы – поделится не только радостями успехов, но и расскажет о трудностях, о том, как их удалось преодолеть. Каждый год музей будет пополняться новыми историями. Вместе с тем в музее можно будет найти информацию об экосистеме вильнюсских стартапов, планируется проведение презентации перспективных стартапов, церемонии награждения и другие мероприятия.

"Вильнюс становится Меккой молодых компаний – многие действующие здесь стартапы говорят, что им удобно испытывать здесь свои идеи, которые позже представляют и на зарубежных рынках. Мы уверены, что этот музей укрепит экосистему городских стартапов и вдохновит деловых вильнюсцев на занятие бизнесом", – сказала глава Go Vilnius Инга Романовскене.

Экспонаты для этого музея отбирала особая комиссия экспертов, состоявшая из представителей Go Vilnius, "Инвестируй в Литве", Startup Lithuania и сети Литовских ангелов бизнеса. Все компании отражают разные сферы бизнеса, раскрывая многообразие вильнюсских стартапов.

Виьнюс становится все популярнее из-за благоприятного для стартапов окружения, целенаправленной работы представителей разных учреждений, привлекающих и побуждающих действия стартапов. В этом году Вильнюс попал в рейтинг раздела Financial Times fDi Intelligence как город, который лучше всего в мире привлекает стартапы.

Сейчас в Вильнюсе действует 35 пространств для стартапов.